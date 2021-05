Strzelectwo

Wyniki Jarmolińskiej w PŚ w Lonato

Czwartek, 13 maja 2021 r. 08:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodniczka sekcji strzeleckiej Legii w ostatnich dniach brała udział w zawodach Pucharu Świata w strzelaniach do rzutków, które odbyły się we włoskim Lonato. Aleksandra Jarmolińska bardzo dobrze zaprezentowała się pierwszego dnia kwalifikacji w konkurencji skeet, kiedy uzyskując w trzech rundach wynik 24 pkt., uplasowała się na szóstej pozycji. Ostatecznie legionistka, mimo pełnej zdobyczy punktowej w rundzie czwartej (25 pkt.), nie przystąpiła do piątej rundy i z wynikiem 97 pkt. nie weszła do finału.



W środę miała miejsce rywalizacja w konkurencji skeet w parach mieszanych - legionistka wraz z Kacprem Baksalarym zajęli 19. (na 24 drużyny startujące) miejsce z wynikiem 133 pkt. Jarmolińska w kolejnych podejściach miała wyniki 22, 20 i 21 pkt.



Jarmolińska w maju weźmie jeszcze udział w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Osijeku, zaś w lipcu wystartuje na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.