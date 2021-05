Świętowanie mistrzostwa na bulwarach wiślanych

Po niedzielnym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała piłkarze Legii odbiorą złote medale i trofeum mistrza Polski za sezon 2020/21. Mecz przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się z udziałem kibiców, ale na stadionie będzie mogło być tylko 7,5 tysiąca kibiców. Następnie przyjdzie pora na świętowanie w większym gronie - wszyscy spotykamy się na bulwarach wiślanych. "Po meczu jak nakazuje piękny zwyczaj, idziemy świętować mistrza Polski. Wreszcie można będzie się pobawić. Pośpiewać, odpalić race i pić szampana. Czyli to, co zawsze tego pięknego dnia. Obowiązkiem każdego Legionisty jest być tego wieczora na bulwarach wiślanych i świętować z całą Warszawą. Widzimy się wszyscy w okolicy Centrum Nauki Kopernik i jaaaazda!" - informują Nieznani Sprawcy. Przed meczem w Źródełku można nabyć race, koszulki i vlepki, z których dochód przeznaczony jest na cele ultras: Czwartek: 19:00 - 20:00 Piątek: 18:30 - 20:00 Sobota: 13:00 - 14:30

