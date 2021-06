Mahir Emreli piłkarzem Legii!

Mahir Emreli został piłkarzem Legii Warszawa. 24-letni lewonożny napastnik podpisał trzyletni kontrakt ze stołecznym klubem z opcją przedłużenia o kolejny rok. W Legii będzie występował w koszulce z numerem 11. - Najważniejszy powód, dla którego przyszedłem do Legii, to regularna walka o tytuł i chęć rozwoju klubu dzięki grze w europejskich pucharach. Polska liga jest lepsza niż azerska i wiem, że występując w niej poprawię swoje umiejętności. Mam wielką chęć już dołączyć do kolegów na treningu - mówi nowy napastnik mistrza Polski. Mahir Emreli ur. 01.07.1997, Azerbejdżan 187 cm / 78 kg napastnik W 2015 roku Emreli podpisał 3-letni profesjonalny kontrakt z Qarabağ FK. Zadebiutował 23 sierpnia 2015 w wygranym 2–0 meczu przeciwko Shuvalan. W tym spotkaniu strzelił także bramkę. Na arenie europejskiej po raz pierwszy zaprezentował się w 2016 r. w meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z F91 Dudelange, który jego zespół wygrał 2-0. Później występował zarówno w fazie grupowej Ligi Europy, jak i Ligi Mistrzów. Emreli zagrał także w spotkaniu 4. rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Legią Warszawa, które odbyło się w październiku 2020. Legia przegrała wówczas na własnym stadionie 0-3, a napastnik pojawił się na boisku w 63. minucie. W 2017 r. zadebiutował w reprezentacji narodowej w towarzyskim meczu z Katarem. Swoją pierwszą bramkę dla Azerbejdżanu strzelił natomiast w maju 2018 r., kiedy to jego drużyna zagrała towarzysko z Kirgistanem. Do maja 2019 r. Emreli występował pod nazwiskiem Mədətov, ale zdecydował się na zmianę nazwiska z powodu ponownego małżeństwa swojego ojca. Łącznie w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w barwach Qarabağu, w których zdobył aż 21 bramek. W sumie wystąpił w 183 meczach - strzelił 66 goli. Jest królem strzelców ligi azerskiej.

Cult King Warsaw - 9 minut temu, *.amazonaws.com CHCEMY ! KOCURA ! DYREKTORA A NIE KUCHARSKIEGO OGÓRA! odpowiedz

pedek - 41 minut temu, *.211.124 Wygląda na lenia odpowiedz

Kalarepa - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Super info!! Czekalem od paru dni na to! Qle potezeba tez Swierczoka i tego z Pogonii. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 58 minut temu, *.vectranet.pl No i super.... Teraz jeszcze Caktas - to byłoby wzmocnienie ehhh , na wahadło ktoś konkretny i jakiś obrońca. Tylko w miarę szybko przed zgrupowaniem, żeby sie zgrali... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ach witaj zbawco! A poważnie, to powodzenia. odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Witamy i na kolejnych czekamy! odpowiedz

Krasnal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Spoko, potrzeba jeszcze 6 grajków... odpowiedz

chrisSiekierki - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Oglądając zagrania na filmikach to wygląda na niezłego zawodnika, technicznie przerośnie ligę oby tylko miał z kim grać. Teraz potrzeba dwóch solidnych pomocników. odpowiedz

Kocur czy ogór? - 3 godziny temu, *.datapacket.com Kocur czy ogór? Proszę o wpisy znawców. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Kocur czy ogór? : a teraz przenosimy się do komentarzy by poznać opinię znawców! odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Super. Ale co z dalszymi wzmocnieniami tj. środek obrony, wahadła i ofensywny pomocnik czyli potrzeba 5 nowych zawodników. odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.106 Lewonożny napastnik jest poszukiwany przez naprawdę liczące się kluby nie tylko Europy. W dodatku jak jest jeszcze technicznie wyszkolony to jest perełką w każdej czołowej lidze Europy. Oba te warunki spełnia Emreli . Przejrzałem kilkanaście całych meczy z jego udziałem / a nie wycinków wideo - które jak wiadomo można podrasować / i mogę powiedzieć,że technikę ma na poziomie Luquinhasa / przy lepszych warunkach fizycznych/. W parze z Luquinhasem jeżeli się zgrają są w stanie rozmontować każdą, nawet wzmocnioną linię defensywną drużyny przeciwnej nie tylko na krajowym podwórku. Jest jeden problem zasadniczy - czy zdąży się " wkomponować " zarówno w styl gry zespołu do którego przyszedł - bo czasu jest naprawdę bardzo mało, a zespół LEGII nie jest skompletowany - co stanowi trudność zarówno dla zespołu jak i dla przybyłych nowych zawodników. Nie mam zamiaru na siłę Emreliego komplementować - bo jak każdy z nas jest człowiekiem, ale jeżeli nie przydaży mu się jakaś poważniejsza kontuzja - to LEGIA będzie miała z niego duży pożytek - nie tylko na boisku , ale i w perspektywie spory zysk finansowy. Wstępnie na dzień dzisiejszy uważam,że może to być najlepszy od kilku lat sprowadzony zagraniczny napastnik , który swą grą będzie przyciągał "publikę " na mecze e-klapy z udziałem LEGII . odpowiedz

zorientowany - 3 godziny temu, *.108.60 @Trampek: a ja obejrzałem 300 jego meczów i mówię ci ze jest chvjowy odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @zorientowany: od trampkarza go obserwowałeś? odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.106 @chrisSiekierki: Daj mu spokój. On jest na takim etapie rozwoju,że pojęcia matematyki nie zna, o logice nie wspominając. odpowiedz

Makumba - 3 godziny temu, *.plus.pl Transfer do Legii? Nie wierzę!! odpowiedz

CZEKAMY NA PIŁKARZY , KTÓRZY STALI BY SIĘ GWIAZDAMI POLSKIEJ LIGI . - 3 godziny temu, *.com.pl Michniewicz sam powiedział , że w Legii kadrowo bardzo słabo wygląda . Chyba zdaje sobie sprawę z tego , że już niebawem przyjdzie grać w rozgrywkach Europejskich i będzie wstyd . Legia jako Mistrz Polski powinna wzmacniać się Piłkarzami , którzy będą gwiazdami naszej ligi . A biorąc poziom Polskiej Ligi nie jest to jakiś mega wielki wyczyn . odpowiedz

tekken (L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Tego z 17 brać w pakiecie powinniśmy y ;). odpowiedz

NEO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @tekken (L):

Zubir. Skrzydłowy z dobrym dryblingiem. Miał wiele asyst do Mahira. W ubiegłym roku strzelił nam gola na 0:2. odpowiedz

Le Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl Coś wam się wzrost pomylił, bo Mahir ma 188 cm wzrostu. odpowiedz

xman - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Będzie jak Muci, albo Yax......yew w czasie ramadanu to będzie mógł kozy paść .bo taki będzie pożytek z niedożywionego zawodnika. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @xman: spoko luz w tym roku już był ramadan:) odpowiedz

Mdread - 2 godziny temu, *.as13285.net @xman: tacy gracze jak pogba czy kante nie wygladaja na glodnych gdy graja podczas Ramadan tak ze to raczej ma nikle znaczenie odpowiedz

xman - 2 godziny temu, *.jmdi.pl @Mdread : A Muci ile pograł ? Jeden mecz i to o 15.30 bo jeszcze miał siły. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl George Hagi nie powstydziłby sie takich trików z piłką. Magik. odpowiedz

Grodzisk Maz - 3 godziny temu, *.centertel.pl witaj na pokładzie .

liczę że odpali

młody - perspektywistyczny z parciem na zachód da z siebie wszystko żeby wyjechać dalej odpowiedz

Kryniek76 - 4 godziny temu, *.plus.pl Ma 187 cm wzrostu odpowiedz

Legionistaaa - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kto następny i kiedy? odpowiedz

Yeti - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Europo drżyj!!! odpowiedz

