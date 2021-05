Strzały w okienko

W środę o godzinie 11 drużyna Legii rozpoczęła przygotowania do ostatniego meczu sezonu. Dzień wcześniej większość zawodników szczepiła się przeciwko Covid-19. W treningu nie wziął udziału Kacper Kostorz , któremu odnowił się uraz stawi skokowego i najprawdopodobniej nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego w mecz z Podbeskidziem. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka Ponadto w zajęciach nie uczestniczyli: Ariel Mosór , Szymon Włodarczyk , Kacper Tobiasz , Bartosz Slisz , Joel Valencia , Igor Lewczuk , Artem Szabanow , Tomas Pekhart , Luquinhas i Wojciech Muzyk . Pierwsza trójka wystąpi dziś w meczu rezerw z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Z jedynką trenował nataomiast Radosław Cielemęcki , który na co dzień występuje w trzecioligowych rezerwach. Głównym elementem treningu była gierka 10 na 10. Składy były następujące: Różowi: Boruc - Vesović, Jędrzejczyk, Mladenović, Skibicki, Kisiel, Muci, Gwilia, Wszołek, Cielemęcki Fioletowi: Cierzniak - Juranović, Wieteska, Miszta, Yaxshiboyev, Kapustka, Andre Martins, Hołownia, Cholewiak, Rafael Lopes Na zakończenie trener Czesław Michniewicz zorganizował konkurs. Zadaniem zawodników było trafienie z 16 metrów w obręcze zainstalowane w górnych narożnikach bramki. Drużyna, która pierwsza zanotowała pięć bramek, wygrywała rywalizację. Szybciej cel osiągnęła ekipa różowych. Regularnie ładnymi uderzeniami popisywali się Filip Mladenović, Walerian Gwilia, Radosław Cierzniak. Dwa trafienia zanotował Radosław Cielemęcki, nieźle szło także Arturowi Jędrzejczykowi, a w obręcz trafili także Jasur Yaxshiboyev, Mateusz Hołownia, Josip Juranović. Nieco wcześniej trening zakończył Ernest Muci , który poczuł się gorzej po szczepieniu, a Cezary Miszta z powodu bólu ręki grał w polu. Czwartkowy trening został zaplanowany na godzinę 11. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka

100% - 6 minut temu, *.play-internet.pl Pan Kostorz zagrał na 100 % i... uraz.Ojojojjj.

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Takich oto mamy fachowców w drużynie,że ze stojącej piłki bez bramkarza w bramce i obrońców którzy by przeszkadzali cieżko niektórym nawet trafić w światło bramki.

Ciekawe ilu z nich zostało po trenigu by nadrobić te braki?

Ciekawe ilu z nich zostało po trenigu by nadrobić te braki?

Biała Siła - 30 minut temu, *.vectranet.pl @Darek : Kolego to jest straszne ,ciężko to komentować nawet

KibicL - 3 godziny temu, *.plus.pl Na kolana nie powalili tym strzelaniem. Tego mógłby nauczyć ich Messi który miałby 9 na 10 i nasz PAN LUCJAN BRYCHCZY jeszcze kilkanaście lat temu miałby 8 na 10.

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @KibicL: Pan Lucjan w dzisiejszych czasach nie grałby w Legii tylko w którymś z klubów TOP 10...

Imie(L)iński - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ja pitolę... przy takim wyrównanym, niemalże nieosiągalnym poziomie rywalizacji.. to chyba nawet ja miałbym spore szanse... ;) a w poprzeczki, to mòj syn (12l., trenuje w akademii) by ich ro(...)ebał. Mistrzowie Polski... czesiek - weź już sp(...)laj

Johny - 3 godziny temu, *.chello.pl @Imie(L)iński: sam sp..... laj i to najlepiej na Konwiktorska albo zacznij szanować Naszego Trenera.

Jasio - 4 minuty temu, *.chello.pl @Imie(L)iński: Ta, przyjdzie, Skorża czy inny Ojrzyński i będą trafiać. Imie(L)iński masz wyjątkowe IQ.

Bartek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Chętnie odkupie jeden bilet na Żyletę - oferuje 200zl

konrad - 4 godziny temu, *.tpnet.pl zawodowi piłkarze nie są w stanie trafić w okienko bez presji z 16 metrów? Przecież to wygląda jak na boiskach b klasy, gdzie murawą jest łonka na której teraz rosną stokrotki.

Pawciu - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @konrad: język polski sie kłania : łĄka a nie łOnka...

Memek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeśli ma ktoś do odstąpienia dwa bilety to chętnie odkupię 662488772. Pozdrawiam (L)

