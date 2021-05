Młodzież: mecze wtorkowe, środowe i czwartkowe

Środa, 12 maja 2021 r. 23:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legioniści z zespołu U14 zmierzyli się z Varsovią, wygrywając 5-2, ale goście postawili poprzeczkę wysoko, szczególnie w drugiej połowie. Gracze o rok młodsi spisali się w spotkaniu z Varsovią niemal równie dobrze. W lidze U11 Legia stoczyła ciekawy pojedynek z Błonianką, z kolei zespół U10 akademii pokazał się z dobrej strony e spotkaniu z UKS Torpedo Mokotów. Zespół U11B LSS z rocznika 2010 dobrze poradził sobie w meczu ze starszymi kolegami z UKS Iwiczna. W czwartek juniorzy starsi UWKS pokonali 6-0 Świt Staroźreby i z kompletem punktów prowadzą w tabeli I ligi maz. U18. Zespół LSS U12 stoczył zacięty pojedynek z AP Zina w lidze U13.



Legia U14 - UKS Varsovia 07

Gole:

1-0 12 min. Aleksander Iwańczyk (as. Alex Cetnar)

2-0 17 min. Igor Busz (as. Stanisław Gieroba)

2-1 35 min.

3-1 42 min. Konrad Kraska (as. Kuba Nawrocki)

3-2 43 min.

4-2 71 min. Igor Busz (as. Kuba Nawrocki)

5-2 77 min. Igor Busz (as. Kuba Nawrocki)



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] - Mateusz Różański, Jan Leszczyński, Antoni Wasiak-Libiszowski, Mikołaj Kotarba, Alex Cetnar, Aleksander Iwańczyk, Kuba Solecki, Igor Busz, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba, Maciej Jeleński, Michał Reterski, Leon Falecki, Maciej Jaroszewski, Aleks Płoszka

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



W l połowie zarysowała się spora przewaga Legii, która tworzyła sobie sytuacje i tylko słabej skuteczności "zawdzięcza", że prowadziła tylko jednym golem. Gdy tuż po przerwie, na 3-1 podwyższył Konrad Kraska, wydawało się, że mecz jest rozstrzygnięty. Tymczasem następne - blisko - pół godziny to ofensywa gości, którzy zdobyli gola i parokrotnie byli bliscy zdobycia kolejnych. Ostatnie 10 minut należało jednak do Legii, a skutecznością błysnął, po ładnych dograniach Kuby Nawrockiego, Igor Busz.



Legia U13 - UKS Varsovia 08



Legia: Denis Stoliarenko [09] - Maks Dołowy, Oliwier Puto, Daniel Foks, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Daniel Wyrozumski, Norbert Merchel [09]

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



AP Zina Warszawa 08 - Legia LSS U12 09



Strzały: Zina 15 (4) - LSS 18 (12)



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz - Omar Sawo, Aleksander Dworski, Wiktor Manasterski, Bartosz Harazim, Piotr Keller, Jakub Przybylski, Jakub Podlecki, Krystian Wróblewski, Aleksander Dyrała, Jakub Szymaniak, Iwo Mroczek, Patryk Parol



Trener: Arkadiusz Borowy, II rener: Krzysztof Krakowksi



UKS Iwiczna 09 - Legia LSS U11B



Udane spotkanie młodych legionistów, którzy w dwóch poprzednich meczach stoczyli zacięte boje, ale ze skutecznością mieli pewne problemy. Tym razem realizacja zadań szła nieźle od pierwszych minut. Podopieczni trenera Modzelewskiego radzili sobie nieźle w starciu ze starszymi przeważnie o rok kolegami z Iwicznej i tym razem dołożyli do odwagi w pojedynkach jeden na jeden, lepsze wykończenie akcji.



Błonianka Błonie 2010 - Legia U11



Legia: Franciszek Golański - Filip Hołowiński, Dawid Rodak, Xawery Eichler, Aleksy Chmielewski, Antoni Błoński, Jacek Dobrzański

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Po dobrej postawie w pierwszym meczu z Błonianką, na mecz rewanżowy pojechało 7 zawodników, z których jeden pełnił rolę rezerwowego. Dzięki grze 6 na siedem gracze Legii mieli wyżej podniesioną poprzeczkę, a każdy otrzymał sporo minut gry. Dzięki ambitnej postawie gospodarzy mecz był emocjonujący, a golkiper Legii niejednokrotnie musiał wykazać się swoimi umiejętnościami. W efekcie, właściwie każdy wynik był możliwy. Chłopcy z Legii i Błonianki coś zyskali dzięki uczestnictwu w meczu, w którym było napięcie, trzeba było przezwyciężać swoje słabości, a walka trwała do końca, do ostatnich minut.



Legia U10 - UKS Torpedo Mokotów 11



Legia: Oliwier Frąckiewicz, Stefan Podgórski, Cyprian Lipiński, Stanisław Ziętek, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Michał Kuć, Bartosz Gawryś, Radosław Maćkowski, Julin Liwartowski, Maksymilian Albrecht

Trenerzy: Łukasz Listwan, II trener: Michał Konieczny



I liga maz. U18: Świt Staroźreby 03 0-6 (0-2) UWKS Legia Warszawa 03

Gole:

0-1 25 min. Michał Rak (as. Kacper Kubiszer)

0-2 45 min. Michał Rak (as. Kacper Cetlin)

0-3 55 min. Michał Rak (as. Antoni Sidor)

0-4 68 min. Kacper Cetlin (as. Kacper Kubiszer)

0-5 75 min. Stanisław Kucharski b.a.

0-6 88 min. Kacper Kubiszer (as. Filip Grygorczuk)



CWKS Legia: Jakub Żołędowski - Bazyli Grabiec [04], Kacper Romanowski (46' Filip Grygorczuk), Kacper Kubiszer (Kpt), Mirosław Tymczyszyn - Oganes Kazaryan, Kacper Cetlin, Maksymilian Dobosz (46' Antoni Sidor [04]) - Michał Rak, Sławomir Tymczyszyn (46' Marcin Staszyc), Kacper Polak (10' Mateusz Zalega, 60' Stanisław Kucharski)

Trener: Łukasz Winek