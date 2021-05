18-19.05: Rozkład jazdy

W środę przy Konwiktorskiej, III-ligowe rezerwy Legii rozegrają spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Będzie to trzecie spotkanie z Polonią w obecnym sezonie. Półtora tygodnia temu legioniści zwyciężyli przy Konwiktorskiej 2-1. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:30, a spotkania półfinałowe zaplanowano na środę, 2 czerwca. Rozkład jazdy: 19.05 g. 17:00 Błękitni Stargard - Olimpia Elbląg 19.05 g. 19:11 Polonia Warszawa - Legia II Warszawa [PP] 19.05 g. 20:00 Talent Warszawa - UWKS Legia Warszawa [B-klasa][ul. Łabiszyńska 20] Rozkład jazdy: 18.05 g. 18:00 Wicher II Kobyłka 09 - Legia LSS U11A [Kobyłka, ul. Napoleona 2] 19.05 g. 12:00 KS Cracovia 02/3 U18 - Legia U18 [CLJ U18][Rączna 757] 19.05 g. 17:00 Wisła Płock 05 - Legia U16 [Płock, ul. Łukasiewicza 34] 19.05 g. 19:00 FC Komorów 08 - Legia LSS U13 [Granica, ul. Główna 96]

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wariat - 2 godziny temu, *.chello.pl jak można wejść na mecz na Konwiktorską? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.