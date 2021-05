Ricardo Pereira ma wrócić do Legii

Na Łazienkowską ma wrócić trener bramkarzy Ricardo Pereira - informuje sport.tvp.pl. Portugalczyk pracował w Legii, gdy pierwszym trenerem był Ricardo Sa Pinto. Wówczas pod nieobecność Krzysztofa Dowhania odpowiadał za szkolenie bramkarzy pierwszej drużyny. Klub był zainteresowany przedłużeniem współpracy, ale Pereira strony nie doszły do porozumienia. Z informacji TVPSport.pl wynika, że ma Pereira pomagać Dowhaniowi w trakcie pracy z bramkarzami pierwszego zespołu oraz być szefem szkolenia bramkarzy stołecznego klubu. W ostatnich tygodniach pojawiał się temat zatrudnienia Pereiry w Rakowie Częstochowa. Pereira wraz z Sa Pinto pracował także w dwóch innych klubach (Standard Liege oraz Al–Fateh). Ich drogi rozeszły się po pracy przy Łazienkowskiej. Potem szkoleniowiec objął opiekę nad golkiperami w akademii Nottingham Forest. Ostatnie miesiące spędził w Ekwadorze, gdzie wszedł do sztabu Renato Paivy w Independiente Del Valle, klubie z miejscowej ekstraklasy.

kot - 26 minut temu, *.chello.pl Czy nauczy Boruca wznawiać grę nogą? Pytanie retoryczne. Nikt nigdy go tego nie nauczy odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.86.146 Kudłaty wraca ! odpowiedz

reklama kaszlu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pytanie kogo będzie uczył bramkarskiego fachu, bo znając niepokornego Boruca, zostanie mu do nauki Miszta i Muzyk. odpowiedz

Bartek - 1 godzinę temu, *.unitelmedia.pl Ma ktos moze jakis bilet jeszcze do sprzeday? odpowiedz

Trec - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Bartek: mam odpowiedz

mabucz - 3 godziny temu, *.com.pl Ale redagujcie proszę te wpisy, bo się językowo czytać tego nie da. odpowiedz

Kudłaty - 3 godziny temu, *.com.pl Myślę, że wyjazdowicze z 2018 roku miło wspominają tego pana.



Bardzo zabawnie było po meczu z Cracovią, gdy strzelał na bramkę Malarzowi :) odpowiedz

filson - 4 godziny temu, *.chello.pl Pismaki nie ma czegoś takiego jak ekstraklasa w innych krajach, ekstraklasa to ekstraklasa innej nie ma. odpowiedz

pol - 3 godziny temu, *.chello.pl @filson: większych problemów nie masz???

Mniej nienawiści. odpowiedz

WIDZ - 3 godziny temu, *.chello.pl @pol: Nie chodzi o nienawiść, a o profesjonalne traktowanie czytelników. Redagowanie i rzetelne podawanie informacji - nie boli. odpowiedz

Tutti Frutti - 7 minut temu, *.plus.pl @filson: wiadomo że chodzi o odpowiednik polskiej ekstraklasy. odpowiedz

