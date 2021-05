Noc Muzeów na Legii

Czwartek, 13 maja 2021 r. 18:11 Redakcja

15 maja odbędzie się Noc Muzeów 2021. W ramach akcji będzie można odwiedzić również Muzeum Legii Warszawa, znajdujące się w pomieszczeniach stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3. W środku znajdziecie gabloty poświęcone najwybitniejszym piłkarzom, historyczne trofea oraz specjalną wystawę dedykowaną Kazimierzowi Górskiemu w 100. rocznicę jego urodzin.



Olimpijski garnitur Kazimierza Deyny z igrzysk w Monachium 72’, proporzec meczowy i piłka z meczu przeciw Realowi Madryt w Lidze Mistrzów UEFA 2016/17, sala poświęcona stadionowi z krzesełkami ze starej Żylety oraz najnowsza wystawa pamiątek Kazimierza Górskiego w ramach obchodów jubileuszu 100. urodzin Trenera Tysiąclecia - to tylko część tego, co oferuje zwiedzającym Muzeum Legii Warszawa.



Muzeum czynne będzie od godziny 19 do 1 w nocy. Wejście przez recepcję główną. Ekspozycje przygotował kustosz Muzeum Legii Wiktor Bołba. W muzeum należy zakryć usta i nos maseczką, ponadto obowiązuje limit - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.