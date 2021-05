Michniewicz: Chcemy godnie pożegnać zawodników, którzy nie zostaną

- Liczę na to, że zrehabilitujemy się za porażkę z Podbeskidziem w rundzie jesiennej. Wiemy, w jakiej są sytuacji, ale każdy jest kowalem swojego losu, my zbieraliśmy swoje punkty na zdobycie mistrzostwa, oni na utrzymanie. Mają jeszcze teoretyczne szanse. Interesuje nas tylko dobra gra i zwycięstwo. Wiemy, że stadion się częściowo zapełni, mamy dla kogo grać i dobrze zakończyć udaną rundę - mówi przed meczem z Podbeskidziem Bielsko-Biała trener Czesław Michniewicz. - Kolejka do składu zrobiła się duża. Chcemy w tym meczu godnie pożegnać zawodników, którzy z nami nie zostaną, a tworzyli historię klubu, mają za sobą udane sezony, mistrzostwa Polski. Chcemy też, żeby ten mecz wyglądał poważnie, chcemy zagrać w optymalnym składzie. Zabraknie kilku zawodników. Zobaczymy, co będzie z Igorem Lewczukiem, czy będzie mógł zagrać. Myślimy też o Astizie, ale on zostanie z nami w klubie w innej roli. - Rozmowy transferowe się toczą. Niektóre decyzje już zapadły, inne jeszcze nie. Pamiętam Marko jako zawodnika, który grał bardzo dobrze. Później miał pechową kontuzję, ciężko pracował, żeby wrócić. Dużo było determinacji w tym wszystkim. Na koniec decyzja, że z nami nie zostanie. Nie wiążę tego z sytuacją w mediach społecznościowych, co mówi i pisze jego żona. Ocenialiśmy Marko jako piłkarza. Ostatecznie na zarządzie zapadła decyzja, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony. Życzę Marko wszystkiego najlepszego. Jest w sile wieku, ma olbrzymie doświadczenie i dużo determinacji, żeby grać na dobrym poziomie. Nie będzie tego robił w Legii, ale myślę, że tak jak wszyscy tu, życzę mu wszystkiego dobrego w nowym klubie. - Tu jest jak w autobusie - ktoś musi wysiąść, żeby ktoś mógł wsiąść. Nie chcemy, żeby wszyscy wysiedli. Mamy dużo sprawdzonych zawodników w określonych sytuacjach boiskowych, dużo wspólnie przeżyliśmy. Na pewno zostanie trzon zespołu. Zmiany będą, taka jest nowoczesna piłka. Ktoś dobrze zagra kilka spotkań, jedną rundę i wpadnie w oko komuś bogatszemu. Każdy transfer jest możliwy, niczego nie wykluczamy. Rozmawiałem dziś z Pawłem Wszołkiem, pytałem, czy mamy spodziewać się białego dymu w jego sprawie, ale powiedział, że jutro się wszystkiego dowiemy.

Kajtus Czarodziej - 13 minut temu, *.co.uk Jednym slowem czesio stary sprzedawczyk chce sie podlozyc podbeskidziu! Pozniej bedzie ze to pozegnania, benefisy, sratata.. Przypominam ze Loczek po zwolnieniu Vuko nowil ze powinien byl go pozegnac po tym w jakim stylu Legia wywalczyla w zeszlym roku Mistrzostwo.. czy to wygrane w tym roku stylowo jest lepsze? Czy nasza indolencje strzelecka wszyscy dostrzega dopiero po odpadnieciu latem z pucharow????? Czy nikt nie widzi ze Legia gra totalny piach?!!! Czesio moze sie glupio usmiechac i bajki opowiedac bo w weekend wypije i zakasi na koszt Klubu nawet jak znowu bedzie wstyd patrzec na gre tych pseudo gwiazdek.. czas rozliczen jednak nadchodzi! Oby Miodek za 2 miesiace nie plakal ze znowu musi ciac budzet!!!!! odpowiedz

Buk tak chciał. - 39 minut temu, *.43.172 Chcemy sie godnie pożagnać z Bukami...czyli 0:0 odpowiedz

Władeczek - 41 minut temu, *.netfala.pl Wygrajcie w końcu faken bo maciora będzie grana z somsiadem! odpowiedz

Wolfik - 54 minuty temu, *.mm.pl Pożegrać to mozna Boruca, Jędrzejczyka. A nie gości którzy grali 1,5-2 lata. Bez jaj. To zwykli wyrobnicy. Jedni odejdą, inni przyjdą. Za drobne tutaj nie grają. Są od tego jak dupa od ...wiadomo czego. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Cierzniak, Astiz, Lewczuk, zona Veso (na obronie, gdy zobaczy ja napastnik, zglupieje), Gvilia, Valencia, Wszolek, Vesovic, Cholewiak, Lopes, a na szpicy Wlodek z maciora, czestujacy obroncow. (Szkoda, ze nie ma Rosolka na zmiane po polowie, bo jest dobry na kaca.) Wypasiona ekipa. odpowiedz

DL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Akurat Vesovicia po ostatniej akcji bym nie brał nawet do 18 meczowej. Niech mu premia za mistrza koło nosa przejdzie jeśli taką posiada. odpowiedz

Lesny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mam dwa pomysły - niech zagra żona Veso, i proponuję po bajaderce, dla zasłużonych sernik. odpowiedz

pozdrowieniec - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W ostatnich latach niewiele było godnych pożegnań. Większość piłkarzy odeszło w nieciekawej atmosferze, dopiero po czasie pozwolono im się pożegnać z trybunami (Kucharczyk, Radovic, Malarz, Hamalainen). odpowiedz

RR - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie chcę być malkontentem, ale jak to ma być benefis byłych już wkrótce piłkarzy, to żeby się to nie skończyło szyderą na trybynach. Godne pożegnanie powinno oznaczać danie w przerwie jakiegoś zdjęcia czy pamiątkowej patery, uścisnięcie dłoni i tyle. Oprócz Astiza, no i może Lewczuka zasłużonych graczy nie będziemy żegnać. Pozostali nie odchodzą dlatego, że dostali kontrakt życia zagranicą po super sezonie w klubie, tylko dlatego, że nie dojeżdzają sportowo.

Jeżeli w ostatnim meczu mistrzowskiego sezonu, po kilku miesiącach bez kibiców na trybunach, mamy oglądać Waleriana (szacunek za poprzedni rok) czy Joela, których wkład w sukces jest żaden lub znikomy, to trochę ktoś się mija z rozsądkiem. Oglądając końcówkę sezonu w najlepszych ligach Europy nie widzę benefisów czy też dawania odpoczynku piłkarzom, bo szykują się na Euro. Dlatego ta nasza liga jest w takim miejscu, jakim jest. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @RR: Mam tez inne obawy, ze ta zbieranina przegra z Podbeskidziem. To beda dopiero jojki... odpowiedz

RR - 32 minuty temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek:

Nie napisałem tego wprost, ale dokładnie o to mi chodziło w pierwszym zdaniu.

PBB walczy o życie, nie będzie półśrodków. A my chcemy wystawiać praktycznie byłych już graczy, którzy w takim zestawieniu osobowym mogą zagrać pierwszy i na pewno ostatni raz. Ktoś będzie bił się o dobry wynik i nadstawiał nogi za klub, który nie przedłuży z nim umowy?

Żeby się nie okazało, że zamiast "godnego pożegnania" ktoś dostanie parę "jobów" na plecy. odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czesław! Cóż za piękna paralela z tym dymem :) odpowiedz

WETERAN - 3 godziny temu, *.chello.pl Uważam, że proszenie zawodników, by zostali w klubie to zły pomysł. Nie chcą, nie zależy im, rozglądają się za forsą, której tu nie będzie - trudno. Nie można budować drużyny na gościach, którzy cały czas rozglądają się za inną pracą. odpowiedz

ajg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @WETERAN: masz absolutną rację!

Tylko ,że zawodnicy rozglądają się za kasą,zresztą kariera nie trwa wiecznie!Nie na co się im dziwić,to już nie te czasy,gdy ceniło się przywiązanie do barw klubowych i zawodnicy całą karierę spędzali w jednej drużynie...

Teraz przywiązanie do klubu związane jest z wysokimi zarobkami! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.com.pl @WETERAN: i tu masz rację

odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @WETERAN: Panowie, zgadzam sie w 100%. Tylko pytanie - kto w zamian? Nie widze, zeby tu walili drzwiami i oknami godni, lepsi nastepcy. Jasne, nie ma kasy. Ale skoro nie ma hajsu, to powinna byc dobra atmosfera, ale moze jest, a ja sie niepotrzenie czepiam...To przepraszam. odpowiedz

Wolfik - 57 minut temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Ja bym się aż tak nie martwił. Z kilku powodów. Gwiazdy i zawodnicy na poziomie Ljuboi do nas już nie trafią. A taki w miarę solidny na 30 ligę Europy zawsze bedzie wolał grac w Legii niż gdzie indziej. Bo tutaj i tak zarobi więcej a i szansa na jakieś trofeum jest spora. Tak, że... nie dołuj się Kolego. odpowiedz

