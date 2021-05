Bilety na mecz z TSP trafiły do sprzedaży

Do sprzedaży trafiła pula biletów na niedzielny mecz Legia - Podbeskidzie, zwolniona przed karneciarzy. Wejściówki można kupować TUTAJ . Pozostały wejściówki na trybunę wschodnią i zachodnią. Radzimy się spieszyć, bo liczba biletów jest ograniczona. Ponadto posiadacze abonamentów mogą dziś do godziny 17:30, na karnety.legia.com, bezpłatnie przepisać wejście na niedzielny mecz na inną osobę posiadającą kartę kibica. Po meczu odbędzie się feta mistrzowska, która tak jak przed rokiem będzie miała miejsce na bulwarach wiślanych .

Pytanie do Redakcji - 26 minut temu, *.tpnet.pl Wiecie może czy klub wrzucił od razu wszystkie bilety czy będzie częściowo odblokowywał poszczególne sektory tak jak to miało miejsce juz kiedyś? odpowiedz

oLaf - 33 minuty temu, *.vectranet.pl już się nie napinajcie: biletów o 14:00 nie ma. odpowiedz

Wwl - 35 minut temu, *.plus.pl Do jutra do 17:30 można przepisać miejsce odpowiedz

Władeczek - 44 minuty temu, *.netfala.pl Ja chyba jednak spasuje. Raz, że jest koronawirus, dwa, że maciora już się mrozi i szwagier przyjdzie faken. odpowiedz

Udostępnię karnet - 46 minut temu, *.play-internet.pl Odsprzedam 2 bilety - udostępnienie karnetów na Żyletę.

newledtechnology@gmail.com odpowiedz

julia - 51 minut temu, *.tpnet.pl Odkupię miejsce

julia.lysiak2@gmail.com

dogadamy się odpowiedz

Udostępnię karnet - 57 minut temu, *.play-internet.pl Odsprzedam 2 bilety - udostępnienie karnetu na Żyletę.

newledtechnology@gmail.com odpowiedz

