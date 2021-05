Legia poznała rywali w Lidze Mistrzów

Amp futboliści Legii Warszawa poznali rywali w turnieju finałowym Ligi Mistrzów, który rozpocznie się już za dwa tygodnie. W turnieju, który będzie miał miejsce w tureckim Gaziantepie, zagrają oprócz Legii, Şahinbey Bld Ampute Takımı (Turcja), AFC Tbilisi (Gruzja), Vicenza Calcio Amputati ASD (Włochy) oraz Karabach FK (Azerbejdżan). Szczegółową rozpiskę meczów poznamy wkrótce. Rywalizacja będzie miała miejsce od 21 do 23 maja. Dla Legii będzie to drugi w historii udział w rozgrywkach EAFF Amputee Football Champions League.

Luq - 6 minut temu, *.virtuaoperator.pl Gdyby udało się pyknąć tych turasów... było by pięknie :) odpowiedz

Leśny Dziadek - 36 minut temu, *.centertel.pl Powodzenia panowie. odpowiedz

