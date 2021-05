Taktyka i strzały z woleja. Powrót Lewczuka

Czwartek, 13 maja 2021 r. 14:40 Woytek

Legioniści przygotowują się do starcia z Podbeskidziem w pełnym słońcu na idealnej zielonej murawie. Długo przyszło nam czekać na taką pogodę, a gdy w końcu nadeszła to przed drużyną jeszcze tylko dwa treningi, mecz i... urlopy.



Po kilku tygodniach nieobecności spowodowanej urazem do zajęć wrócił Igor Lewczuk. Niewykluczone, że w niedzielę dostanie szansę pożegnania się z warszawską publicznością, bo klub nie zamierza przedłużać z nim kontraktu.



Podczas czwartkowych zajęć legioniści rywalizowali w dwóch następujących składach:



Niebiescy: Boruc - Wszołek, Wieteska, Hołownia, Mladenović, Andre Martins, Kapustka, Skibicki, Cholewiak, Yaxshiboyev



Żółci: Cierzniak - Vesović, Jędrzejczyk, Lewczuk, Juranović, Gwilia, Cielemęcki, Kisiel, Muci, Rafael Lopes



Najpierw rozgrywane były schematy taktyczne, a zajęcia zakończył konkurs strzałów z woleja z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu - reboundera. W zespole panuje już spore rozluźnienie, więc ostrzeliwanie bramki strzeżonej przez Boruca i Cierzniaka dostarczyło wiele śmiechu, szczególnie te nieudane próby. Zobaczyliśmy jednak też kilka soczystych uderzeń oraz przewrotek, a wy możecie obejrzeć je w poniższym materiale filmowym.







W piątek i w sobotę legioniści także będą trenowali o godzinie 11.