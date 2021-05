Marko Vesović otrzymał powołanie do reprezentacji Czarnogóry. Zawodnik, który po sezonie żegna się z Legią, będzie miał szansę zagrać w towarzyskich spotkaniach przeciwko Bośni i Hercegowinie (2 czerwca) oraz Izraelowi (5 czerwca).

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Powodzenia Veso, niech Ci gwiazdka pomyslnosci, nigdy nie zagasnie... odpowiedz

Oko - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A my ilu Polaków reprezentantów mamy na dzisiaj? odpowiedz

Sfinks - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Oko: im mniej tym lepiej! Te powołania tylko rozwalają normalny cykl przygotowań... odpowiedz

Sen o - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Charaktery chłopak. Nie to co nasze Wszołek czy Kapustka nie wiedzą co z piłką zrobić odpowiedz

zamgladacz - 2 godziny temu, *.centertel.pl niektórym to żal dupe ściska i będzie ściskał odpowiedz

Pepe - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pytanie czy Tamara pozwoli ... odpowiedz

Or(L)ando Sa - 2 godziny temu, *.mm.pl co na to expert Miejski Wnuczek? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Or(L)ando Sa: Gratulacje dla zawodnika. To wielki zaszczyt byc reprezentantem kraju. Niech gra jak najwiecej ku chwale Czarnogory. odpowiedz

