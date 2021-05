Limitowana edycja koszulki bramkarskiej Boruca

Legia przygotowała limitowaną edycję koszulki bramkarskiej, która jest dedykowana Arturowi Borucowi. Koszulki trafiły do sprzedaży sklep.legia.com oraz w sklepie stacjonarnym przy Łazienkowskiej 3. Czarno-grafitowa koszulka z numerem 1 i nazwiskiem "Boruc" na plecach posiada ponadto dwie symboliczne daty w kolorze złotym: 2002 i 2021, kiedy Artur Boruc zdobywał przy Łazienkowskiej tytuły Mistrza Polski. Koszulki kosztują 349,99 złotych, z kolei posiadacze abonamentów zapłacą za nie 314,99 zł. Klub nie podał informacji, ile sztuk trafi do sprzedaży. W tym modelu koszulki Artur Boruc wystąpi tylko raz - w niedzielnym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Krzeszczu - 13 minut temu, *.bredband2.com Laska od Vesovica, ziola od Probierza, to i w garnitur z 4 desek i latwiej i weselej :-)) odpowiedz

Krzeszczu - 40 minut temu, *.bredband2.com A ja mam limitowana edycje "Deyna". Czesto w niej chodze i wzbudzam ciekawosc. Raz jeden gdy bylem w wiekszym sklepie sportowym, podszedl do mnie sprzedawca, pogratulowal Mistrza Polski, i powiedzial ze Deyna to byl kozak. Gosciu mial najwyzej 30ke. Az mnie cos scisnelo w gardle z dumy i wzruszenia... odpowiedz

Leśny Dziadek - 25 minut temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: Bo Szanowny Pan Kazimierz Deyna to byl Ktos. Podobnie jak Sz. P. Lucjan Brychczy. To byly piekne czasy przyjacielu. odpowiedz

Yeti - 45 minut temu, *.vectranet.pl Znowu jakieś czarne gooovno... Coś takiego bardziej pasowałoby u konfidentów. odpowiedz

Sfinks - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ładna jak rzadko, droga jak zwykle... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Ta cena to żart. 2900 zł minimum. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oj cienko panie darku z portfelem chyba u Pana odpowiedz

