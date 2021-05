21-23.05: Weekendowy rozkład jazdy

Amp futboliści Legii dziś rozpoczną rywalizację w turnieju finałowym EAFF Ligi Mistrzów - nasz zespół czekają po dwa mecze w piątek i sobotę, i miejmy nadzieję, dodatkowy mecz w niedzielę, kiedy zaplanowano rywalizację w strefie medalowej. Wszystkie spotkania będą transmitowane na FB EAFF. Dzisiaj przed południem, zawodnik pływackiej Legii, Jan Kozakiewicz wystartuje w kwalifikacjach Mistrzostw Europy w Budapeszcie w konkurencji 50m stylem klasycznym. Ew. półfinały odbędą się w sesji popołudniowej, z kolei finał w sobotę po 18:00. Załoga żeglarskiej Legii w sobotę i niedzielę rozpocznie sezon 2021 - pierwsze zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej odbędą się w Sopocie. Naszych rugbistów czeka wyjazdowy mecz w Białymstoku, z kolei Legia Ladies zagrają kolejny mecz w walce o awans do III ligi w Ostrowi Mazowieckiej. Trzech szpadzistów Legii weźmie udziała w mistrzostwach Polski, które w najbliższy weekend rozgrywane będą na warszawskim AWF-ie. Nasz klub reprezentować będą Seweryn Brzozowski, Tomasz Szczepanowski i Artiom Gripas. Rozkład jazdy: 21.05 g. 17:40 GKS Bełchatów - Radomiak Radom 22.05 g. 12:40 Zagłębie Sosnowiec - GKS Jastrzębie 22.05 g. 14:00 Ostrovia Ostrów Mazowiecka - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, ul. Warchalskiego 3] 22.05 g. 15:00 Znicz Biała Piska - Legia II Warszawa 23.05 g. 13:30 Rugby Białystok - Legia Warszawa [rugby] 23.05 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 23.05 g. 18:00 UWKS Legia - KP Marymont [B klasa][ul. Okopowa 55a] Terminarz meczów turnieju finałowego EAFF Ligi Mistrzów (Gaziantep, Turcja): 21.05 g. 09:30 Şahinbey B. S. - Legia Warszawa 21.05 g. 13:30 Karabach F.K. - Legia Warszawa 22.05 g. 11:00 Legia Warszawa - AFC Tbilisi 22.05 g. 18:00 Legia Warszawa - Vicenza Calcio 23.05 g. 14:00 Mecz o 3. miejsce 23.05 g. 16:00 Finał Młodzież: 22.05 g. 10:00 AP Żyrardowianka Żyrardów 08 - Legia LSS U13 [Żyrardów, ul. Pileckiego 25] 22.05 g. 10:00 Be a Star FA (AP Wilczki) 09 - Legia LSS U11A 10 [ul. Picassa 1] 22.05 g. 11:00 UKS Varsovia 07 - Legia U14 [ul. Okopowa 55a] 22.05 g. 11:00 UKS Varsovia 08 - Legia U13 [ul. Międzyparkowa 4] 22.05 g. 13:00 Legia U17 - KS Ursus 04 [CLJ U17][LTC] 22.05 g. 13:00 Legia LSS U12 - AP Zina 08 U13 [ul. Łazienkowska 3] 22.05 g. 15:00 Legia LSS U10A - WBS Warszawa 10 [ul. Łazienkowska 3] 22.05 g. 15:00 Legia LSS U10B - KS Grom Pro II Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 22.05 g. 15:15 STF Champion Warszawa 05 - Legia U16 [LTC] 23.05 g. 10:30 Znicz Pruszków 06 - Legia U15 [CLJ U15][Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 23.05 g. 12:00 Legia U18 - Jagiellonia Białystok U18 [CLJ U18][LTC] 23.05 g. 12:00 Legia U10 - UKS Derby 356 (Soccer Academy) Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 23.05 g. 13:00 Nadnarwianka Pułtusk 03 - UWKS Legia 03 [Pułtusk, ul. Sportowa 2a] 23.05 g. 14:00 Legia U12 - Delta Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 23.05 g. 15:00 Varsovia II 09 - Legia LSS 10 U11B [ul. Międzyparkowa 4] 23.05 g. 16:00 Legia LSS U9 - Znicz II Pruszków 12 [ul. Łazienkowska 3]

