III liga: Legia II Warszawa 3-1 Legionovia Legionowo

Sobota, 15 maja 2021 r. 13:51 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 29. kolejki III ligi Legia II Warszawa pokonała 3-1 Legionovię Legionowo. Pierwsza bramka dla "Wojskowych" padła już w 5. minucie po ładnym uderzeniu Jegora Macenki. Sześć minut później na 2-0 podwyższył Damian Warchoł. Następnie goście doszli do głosu i w 32. minucie za sprawą Andrzeja Trubehy zdobyli kontaktową bramkę. Tak rezultat utrzymał się do przerwy. Na drugą połowę nie wyszedł Szymon Włodarczyk, który znajdzie się w kadrze na jutrzejszy mecz z Podbeskidziem. Jego miejsce zajął Wiktor Kamiński.



Fotoreportaż z meczu - 27 zdjęć Woytka



Przez 20 minut drugiej części meczu nie działo się zbyt wiele. Ofensywę Legii rozruszało wejście Mikołaja Kwietniewskiego, który zastąpił Dawida Barnowskiego. To właśnie po jednym ze strzałów "Kwiatka" bramkarz tak odbił piłkę, że dopadł do niej Damian Warchoł i na raty skierował ją do bramki.



Kolejne spotkanie podopieczni Tomasa Sokołowskiego zagrają w środę o godzinie 19:11 na stadionie Polonii w ramach ćwierćfinału mazowieckiego Pucharu Polski. Następny ligowy mecz odbędzie się w sobotę 22 maja o godzinie 15:00 w Białej Piskiej.



III liga: Legia II Warszawa 3-1 (2-1) Legionovia Legionowo

1-0 - 5' Jehor Macenko

2-0 - 11' Damian Warchoł

2-1 - 32' Andrzej Trubeha

3-1 - 74' Damian Warchoł



Legia II: 59. Kacper Tobiasz - 26. Jehor Macenko, 4. Ariel Mosór, 15. Radosław Pruchnik - 19.Jakub Kwiatkowski (82' 18. Piotr Cichocki), 24.Kamil Kurowski, 11.Bartłomiej Ciepiela (86' 14. Kacper Gościniarek), 16. Patryk Konik - 20. Damian Warchoł, 9. Szymon Włodarczyk (46' 17. Wiktor Kamiński), 6.Dawid Barnowski (55' 21. Mikołaj Kwietniewski)



Mecz bez udziału publiczności.