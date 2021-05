W meczu 9. kolejki I ligi rugby Legia Warszawa przegrała z AZS AWF Warszawa 5-8. Do przerwy legioniści prowadzili 5-0 po przyłożeniu Adriana Skrzydlewskiego. W drugiej połowie Legia dokonała dużej liczby zmian w składzie, po czym goście zdobyli przyłożenie, a następnie punkty z rzutu karnego. Spotkanie odbyło się na stadionie przy ul. Marymonckiej. Kolejny mecz legioniści rozegrają w przyszły weekend w Białymstoku. I liga: Legia Warszawa 5-8 AZS AWF Warszawa 5-0 Adrian Skrzydlewski

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Akademik - 2 godziny temu, *.orange.pl Punkty dla AZS AWF - Paweł Grabski (P). Łukasz Ślusarczyk (K) odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda ze była taka kiepska pogoda. Pierwsze 25 minut gra toczyła się na połowie Legii potem przyłożenie a druga połowa to przewagą AWF Warszawa. Szkoda pkt. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.