Raport kartkowy przed meczem z Podbeskidziem

W meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała z powodu żółtych kartek pauzować będzie Bartosz Slisz. Po trzy napomnienia mają na swoim koncie Mateusz Hołownia, Rafael Lopes, Tomas Pekhart, Mateusz Wieteska, natomiast siedem kartek zobaczył Artur Jędrzejczyk, ale nawet jeśli w niedzielę zostaną ukarani kolejnym takim upomnieniem, nie poniosą za to konsekwencji. Jeżeli jednak któryś z zawodników Legii otrzyma samoistną czerwoną kartkę, wówczas kara zostanie przeniesiona na kolejny sezon. Żółte kartki legionistów: 7 - Artur Jędrzejczyk 6 - Filip Mladenović 5 - Andre Martins 4 - Igor Lewczuk, Luquinhas, Bartosz Slisz* 3 - Mateusz Hołownia, Rafael Lopes, Tomas Pekhart, Mateusz Wieteska 2 - Josip Juranović, Bartosz Kapustka, Artem Szabanow 1 - Artur Boruc, Cezary Miszta, Paweł Wszołek * pauza

