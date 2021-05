Spotkanie Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała będzie można obejrzeć w Canal+ Premium. Ponadto łączenia ze stadionem będą w Multilidze+ na Canal+ Sport. W sieci mecz dostępny jest na canalplus.com. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe.

Xov - 31 minut temu, *.t-mobile.pl luzik.. nie pokazują na żywo meczu:

Mistrza Polski

Wicemistrza Polski i zdobywcy Pucharu Polski

3 miejsca w MP



a pokazują na żywo...

Górnik Lech .. ja p....nosz.... odpowiedz

Michu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze by bylo obejrzec przy stadionie. Jakby telebim byl. A sportsbar otwarty bedzie? odpowiedz

Ja85 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl To ze TVP Sport nie pokazuje w ostatniej kolejce meczu zespołu zdobywającego tytuł, szczególnie że w tym meczu rozstrzyga się też kwestia spadku z ligi to jest jakaś pomyłka. Albo celowe działanie aby nie pokazać fety Legii. odpowiedz

Luk - 4 godziny temu, *.eurotel.cz Dla mnie to niedorzeczne zeby pokazywac jakis fletow z krakowa i gliwic . wisla gra o nic (nieudacznicy ktorzy cudem obronili sie przed spadkiem) gliwice to waldek bus strzela a potem w 11sie bronią . tego nie da sie oglądać!Jedyna druzyna ktora poza Legia cos gra to raków. I mysle ze rakow moze ze dwie rundy europucharow przejdzie .Poza Legia ,ktora spier.. li wszystko zapewne w ostaniej rundzie bo nie ma obroncow . odpowiedz

pozdrowieniec - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dokładnie! Telewizja publiczna powinna pokazać mecz oraz wręczenie trofeum i medali piłkarzom Mistrza Polski. odpowiedz

F - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @Ja85: telewizja publiczna ma umowy, które stanowią jakie mecze mogą pokazywać odpowiedz

