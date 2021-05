Michniewicz: Czekaliśmy na radość z kibicami

Czesław Michniewicz (trener Legii): Wprawdzie już 3 kolejki temu zapewniliśmy sobie mistrzostwo, ale nie było fetowania. Czekaliśmy na ten moment, który teraz przeżywamy, czyli wspólną radość zawodników z kibicami. Bardzo przyjemnie było grać w kibicami. Nie było dziś zbyt wiele nerwów na boisku. Staraliśmy się wygrać wyżej, żeby zadowolić kibiców, ale skończyło się tylko na jednej bramce, ale i tak jesteśmy zadowoleni. Nie miałem zbyt wiele nerwów, odkąd przyszedłem do Legii. Początek był trudny, jak w każdym nowym klubie. Zdobyliśmy dużo punktów jesienią, wiosną przegraliśmy w Bielsku-Białej, ale później już nie przegraliśmy. Cieszę się, że drużyna funkcjonuje dobrze, że zdobywamy dużo bramek i nie tracimy ich zbyt wiele. Widzę dużo plusów w naszej grze. Wszyscy mnie straszą europejskimi pucharami. Spokojnie, pożyjemy, zobaczymy. Zdaję sobie sprawę ze skali problemu, jaki nas czeka, ale myślę, że nie tylko ja, ale też władze klubu wiedzą, że żeby zaistnieć w Europie, trzeba zainwestować w drużynę i tak się dzieje. Myślę, że transfery będą ogłaszane lada moment. Kilku zawodników odejdzie, kilku przyjdzie. Będziemy mieli 3 tygodnie, żeby zbudować drużynę i wspólnie rozpocząć treningi, żeby od pierwszego dnia byli już wszyscy, którzy będą grali. Kibice pytają o Pawła Wszołka, ja też go pytam codziennie, kiedy będzie biały dym. Czekamy na jego decyzję. Nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby został z nami. Ma kilka innych ofert i musi podjąć decyzję. To będzie prawdopodobnie jeden z jego ostatnich kontraktów, dlatego musi mądrze wybrać. Do końca wierzymy, że zostanie u nas. Życzyłem po meczu Podbeskidziu szybkiego powrotu do Ekstraklasy, żeby za rok byli znów w tym miejscu. Mówiłem im: mnie prawdopodobnie już tu nie będzie, ale żebyście wy byli. Mam tam wielu przyjaciół. Oni nie stracili szansy na utrzymanie dzisiaj, ale stało się to wcześniej. Mam nadzieję, że się odbudują.

Niedziela, 16 maja 2021 r. 20:42 Mishka, źródło: C+

poczkajmy , zobczmy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Czy czesio: Druga szansa , taka tradycja z czasów Potopu szwedzkiego . Mam wrażenie , że Czesio się bardzo stara , aby wszystko naprawić . Obym się nie mylił . Pozdro - And still waiting ! odpowiedz

Czy czesio - 2 godziny temu, *.centertel.pl sprzedawczyk zostal wygwizdany na meczu czy udajemy ze wszystko cacy? odpowiedz

Cult King Warsaw - 3 godziny temu, *.amazonaws.com DARIUSZ JUŻ DAL CYN CXZESIOWI JEŚLI ODPANIE Z PUCHARÓW TO LECI.... odpowiedz

CZESIU LIGA MISTRZóW I AWANS MINIMUM DO FINAŁU.... - 3 godziny temu, *.amazonaws.com dobrze

50% (17390)

dostatecznie

20% (7065)

słabo

8% (2807)

bardzo słabo

5% (1880)

SUMA GŁOSÓW: 34985

START: 02.12.2020 / KONIEC: 30.06.2021 odpowiedz

j24 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Za rok mnie już tu nie będzie? Co to ma być? Jeśli każdy w tej drużynie jest tak umotywowany jak trener, to... nie mam pytań. odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.plus.pl @j24: motywacja zajebista naszego trenera. Pytanie czy nie za rok a może już we wrześniu? odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @j24: to jest trzeźwa ocena tego co przerabiamy każdej jesieni - wypad z Europy to i trener wypada... Chore to jest, tym bardziej, że Czesiek jest pierwszym od czasów Staśka prawdziwym trenerem... odpowiedz

Dogwar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @j24: a nie zauważyłeś, że to był sarkazm? Związany z tym, że jako klub często zmienialiśmy ostatnio trenerów? Serio, trzeba tłumaczyć takie rzeczy? odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sputnik 44: ochłoń. CM 711, to nie trener. Zapytaj Marka Saganowskiego, dlaczego przy takim trenerze nie chciał się uczyć fachu. odpowiedz

Pierwszy - 4 godziny temu, *.75.50 "zdobywamy dużo bramek" 3 bramki w 6 ostatnich meczach to dużo? Zaczynam się bać. odpowiedz

Ktoś - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Pierwszy: W siedmiu kolego... w 7. odpowiedz

Ktoś - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Pierwszy: W 7. odpowiedz

Pawciu - 5 godzin temu, *.play-internet.pl "Mnie juz tu nie bedzie..." - czyli ma swiadomosc braku wzmocnien na puchary odpowiedz

Dogwar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Pawciu: następny, który nie kuma.... Ludzie, wróćcie do szkoły i ogarnijcie, co to sarkazm.. Serio, naprawdę trzeba tłumaczyć takie rzeczy?? odpowiedz

