Oceny legionistów za mecz z Podbeskidziem

Najwyższe noty za ostatni meczu sezonu przyznaliście Rafaelowi Lopesowi i Josipowi Juranoviciowi. Ich występ oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Wszyscy pozostali zawodnicy także otrzymali pozytywne oceny. W sumie oceniało 369 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,1. Rafael Lopes 4,6 Juranović 4,6 Kapustka 4,5 Boruc 4,4 Andre Martins 4,3 Cierzniak 4,3 Jędrzejczyk 4,2 Skibicki 4,2 Wieteska 4,1 Muci 4,0 Hołownia 3,9 Mladenović 3,8 Lewczuk 3,8 Wszołek 3,7 Kisiel 3,6 Vesović 3,5

Oskar - 20 minut temu, *.168.108 Oby Muci zaskoczył w LM bo widać, że potencjał ma odpowiedz

