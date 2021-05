U-19: Legioniści powołani do kadry

Trener reprezentacji Polski do lat 19 Mariusz Rumak ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie, które w dniach 31 maja - 3 czerwca odbędzie się w Gniewinie. Powołania otrzymało dwóch legionistów - Jakub Kisiel i Szymon Włodarczyk. Lista zawodników: Filip Balcewicz (Pogoń Szczecin), Jakub Bieroński (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Krystian Borecki (RSC Anderlecht, Belgia), Filip Borowski (Lech Poznań), Dawid Bugaj (SPAL 2013, Włochy), Adrian Bukowski (Śląsk Wrocław), Aleksander Buksa (Wisła Kraków), Kamil Duda (Górnik Łęczna), Mariusz Fornalczyk (Pogoń Szczecin), Hubert Graczyk (Arsenal FC, Anglia), Daniel Hoyo-Kowalski (Wisła Kraków), Jakub Kisiel (Legia Warszawa) , Paweł Koncewicz-Żyłka (Wisła Kraków), Daniel Krasucki (RB Leipzig, Niemcy), Mateusz Lipp (FC Schalke 04, Niemcy), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Dominik Marczuk (Stal Rzeszów), Filip Marschall (Aston Villa FC, Anglia), Noah Mrosek (BV Borussia 1909 (Niemcy), Mateusz Musiałowski (Liverpool FC, Anglia), Jakub Ojrzyński (Liverpool FC, Anglia), Maksymilian Pingot (Lech Poznań), Kacper Smorgol (RB Leipzig, Niemcy), Olivier Sukiennicki (Bradford City AFC, Anglia), Hubert Turski (Pogoń Szczecin), Kacper Urbański (Bologna FC 1909, Włochy), Szymon Włodarczyk (Legia Warszawa) .

