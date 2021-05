W sprawie Wszołka białego dymu dziś nie będzie

Paweł Wszołek nadal nie podjął nadal decyzji czy skorzystać z oferty nowego kontraktu Legii Warszawa. W mediach już kilka razy pojawiały się terminy, do których miał dać odpowiedź klubowi, ale były one przesuwane. Ostatnią informacją było to, że decyzja zapadnie dziś. - Rozmawiałem z Pawłem Wszołkiem, pytałem, czy mamy spodziewać się białego dymu w jego sprawie, ale powiedział, że w piątek się wszystkiego dowiemy - mówił w czwartek na konferencji prasowej trener Legii Czesław Michniewicz . Według naszych informacji w piątek nie poznamy decyzji 29-letniego pomocnika. Wszołek nie zamierza podejmować - a przynajmniej zdradzać - swojej decyzji przed końcem sezonu. Z - Jestem zawodnikiem Legii z ważną umową, a sezon jeszcze trwa - skomentował krótko sam zainteresowany. Zawodnik jest brany pod uwagę na niedzielne spotkanie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Czy opieszałość Wszołka w sprawie kontraktu może dziwić? Jeżeli weźmiemy pod uwagę ile miesięcy na ofertę kazała mu czekać Legia, raczej nie. Niewykluczone, że piłkarz prowadzi także rozmowy z innymi klubami. Podobno mocno o Wszołka zabiega Union Berlin.

bronek49 - 3 minuty temu, *.chello.pl Wszołek to sobie kpiny robi z Legii dziwię się że Mioduski pozwala jemu na takie zachowanie on w ostatniej chwili powie że nie przedłuza i Legia będzie w ostatniej chwili szukać zawodnika taki klub nie powinien sobie na to pozwalać nie chce grać to wypad on ten sezon nie miał za dobry był przeciętnym zawodnikiem i o klase gorszy niż Juranowic odpowiedz

Artur brd - 24 minuty temu, *.centertel.pl Niech wyp...dala odpowiedz

dino - 9 minut temu, *.vtelecom.pl @Artur brd:

Pewnie Vesovic tez niech wypindala! Szabanow i Kapustka tez! I CM 711! Wszyscy won, niech nie będzie niczego tylko chytry prezes dusigrosz i nieudacznik odpowiedz

M@c - 26 minut temu, *.chello.pl Dajmy sobie spokój z Wszołkiem. Gdyby zależało mu na grze w Legii to dawno by podpisał nową umowę. Znając życie to tak jak pisze poprzednik, negocjuje z innymi klubami i zostawia sobie furtkę w postaci Legii na wypadek gdyby się nie dogadał z innymi. Cóż, większość piłkarzy to najemnicy, zwłaszcza tacy, którzy zbliżają się do końca kariery. Nie ma się co dziwić, każdy by chciał zarabiać jak najwięcej :) odpowiedz

Pepe - 7 minut temu, *.play-internet.pl @M@c : dokładnie tak jak piszesz. Pozbądźmy się wreszcie złudzeń, że piłkarze się identyfikują z klubem. Oni szukają i wybierają sobie robotę tak jak my. Ja mam zdanie takie: znajdzie coś lepszego - powodzenia. Zostanie - ma zapierd.lać. odpowiedz

dudi - 53 minuty temu, *.polskieradio.pl Skoro nie ogłąsza to znaczy,że negocjuje z innym klubem. Już tu nie pogra. odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Obiektywnie. Z Polaków najlepszy piłkarz w Legii obecnie.

Potrafi sam przesądzić wynik meczu. odpowiedz

Krabik - 1 godzinę temu, *.chello.pl @tekken (L): y chyba nie.. moim zdaniem. odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Krabik: to kto lepszy hehe? odpowiedz

Heniu - 50 minut temu, *.virginm.net @tekken (L): Boruc.... zdecydowanie wiecej razy przesadzil o wyniku spotkania niz wszolek odpowiedz

Tatarata - 39 minut temu, *.com.tr @Heniu: Faktycznie, zwłaszcza swoimi babolami w europejskich pucharach. odpowiedz

MARKUS od 51 LAT Legia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl dla mnie też to koniec przygody . odpowiedz

bie/L/sko - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dla mnie sprawa jest jasna. Ma facet wszystko nagrane, ale ma ochotę wystąpić w niedzielnym spotkaniu. A wybór może nie spodobać się kibicom. Więc ogłosi to po meczu. Było by ty nieuczciwie z jego strony. Ale cóż życie. LEGIA MISTRZ X 16. odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.com.pl Kucharski ma za swoje z czekaniem na ostatnią chwilę z propozycją umowy. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.tropolys.de Na miejscu prezesa wycofałbym ofertę.

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Jurek: teraz to prezesa nic nie powinno obchodzić swoje zrobił a Wszolek niezdecydowany to niech mioduski sam ogłosi że nie i sprawa jasna. Cackaja się z nim a to jeden z wielu co tu byli dla kasy typowy wkład do koszulki. odpowiedz

Jurek - 31 minut temu, *.tropolys.de @Wieczny fan Mioduskiego : moje słowa. W pełni się z tobą zgadzam. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No Wszołek lepiej się w niedzielę nie pokazuj..



Farme(L) - 2 godziny temu, *.bridgefibre.net Dał nam kilka fajnych bramek i asyst. Ostatnio jednak spory zjazd.

Pamiętam jak się korzył przed Żyletą po meczu z łachem, a za dwa miesiące będzie to samo robił przed kotłem w Poznaniu... Jak dla mnie ten typ ma zerowy charakter. Nie chodzi nawet o to, że chce zarabiać jak najwięcej, bo to nawet zrozumiałe. Większość pracuje dla kasy, ale nie każdy pracujący dla kasy sprzedaje się na lewo i prawo.

Jak dla mnie jeśli nie da odpowiedzi dziś to w niedzielę do roboty nie musi przychodzić. Legia musi się szanować, i choć nie popieram takiego zarządzania, że czekamy z oferowanymi kontraktami do końca, to trzeba też znać swoją wartość. Dostał termin, chcial przesunąć OK, ale teraz to już szopka. odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Farme(L):

wcale nie wiemy czy zjazd, przecież Michniewicz nie daje mu grać odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.bridgefibre.net @geds: Miałem bardziej na myśli czas kiedy jeszcze grał :) odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.com.mx Dziwne i niepoważne. Sam powiedział ze da odpowiedz w piątek, a teraz po sezonie.



Ostatnio u nas jak w cyrku. Dobrze, że ligę wygrali… czekamy na ostatni odcinek telenoweli odpowiedz

Pawe(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie rozumiem go niby nie może pogodzić się z rolą zmiennika ale w składzie mają grać najlepsi jeżeli zdaniem Michniewicza juranovic jest lepszy to on gra proste musi sobie pewne żeczy wywalczyć a nie obrażać się . odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.centertel.pl Każdy kij ma dwa końce... Jak miodek przeciąga to i Paweł może przeciągać. Każdy z nas chce wiedzieć na czym stoi by móc planować swoją przyszłość. Jak się chłop ma zastanawiać co będzie, to wziął w ręce swój los i załatwia swoje sprawy. Każdy z nas tak samo by zrobił odpowiedz

DoGó(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @jo: Każdy z nich (piłkarzy) wiedział że rozmowy będą dopiero po tym jak Legia zdobędzie mistrza. Zapowiedziane to było odpowiednio wcześnie.

Wszołek to "gwiazdor" (tak o sobie myśli) i odgrywa się teraz jak pani Tamara V. albo rzeczywiście czeka z ogłoszeniem decyzji przejścia do Amiki i dowiemy się o tym po ostatnim gwizdku.

Chciałbym żeby w Legii każdy z piłkarzy był jak Martins. Na myśli mam stosunek do klubu. No ale każdy człowiek jest inny. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jedna strona madalu jest taka, ze Wszolek jest niepowazny, niestety druga strona jest tak samo smieszna. Ale dla mnie najwazniejsze bedzie to, kogo uda sie pozyskac. I wtedy przekonamy sie, kto wygral, a kto stracil. Niestety od dluzszego czasu, w klubie dzieje sie bardzo zle. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Ale po czym to wnosisz? Dzieje się coś innego niż działo sie do tej pory? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: Oczywiście, że dzieje się tak samo kiepsko, jak rok temu, dwa, trzy czy cztery lata temu. Jest jedna różnica - przedtem byla nadzieja na lepsze czasy, teraz można mieć tylko złudzenia. A to, jak się w klubie traktuje ludzi, bo to są kolejne przykłady, jest smutne. Zwalanie calej winy na zawodnikow jest niesprawiedliwe, tak uważam. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: NIe wiem, co masz konkretnego na mysli. Ja uważam, że w klubie jest ch...ale stabilnie :). Ani gorzej, ani lepiej. Tak samo. I tak będzie dopóki włascicielem bedzie Mioduski. A bedzie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 37 minut temu, *.orange.pl @Wolfik: A długi będziemy spłacać my, kibice? To pasi. odpowiedz

wwe - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszołek odchodzi po sezonie i nieoficjalnie już o tym wiadomo. Oficjalne info będzie w przyszłym tygodniu, żeby w spokoju rozegrał ostatni mecz, był na fecie itd. odpowiedz

xaaxa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Legia zakon traktuje nowego gracza, a primadonna Wszolek niech spada na drzewo. Taki z niego cienki bolek, ma już wybrany nowy klub, ale boi się powiedzieć o tym przed niedzielą. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Facet zachowuje się niepoważnie. Nie mam żalu o to, że do rozmów chce przystapić po sezonie, tylko o fakt że co innego mówi a co innego robi. Gdyby od razu konkretnie powiedział jak dziś to ok. A tak....



Widocznie dzisiaj taka moda, by z gęby robić dupę. Na miejscu Klubu dałbym sobie spokój. odpowiedz

enor - 2 godziny temu, *.chello.pl Marzy mi się żeby Wszołek powiedział - tak. A wtedy Legia - przykro nam, ale Twój czas na decyzję minął. Miałeś dany jeden termin, potem drugi, a teraz to zasuwaj do rezerw, bo masz kontrakt do 30 czerwca i tam pobiegasz. Potem żegnamy.



Tak powinna Legia postąpić. odpowiedz

Hubert - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl A to Wszolek nie ma żony ???????? odpowiedz

PAblo - 3 godziny temu, *.unitelmedia.pl Sporo biletow Panowie w otwartej sprzedazy !!! odpowiedz

ChLopow - 2 godziny temu, *.orange.pl @PAblo: nie pisz farmazonow odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.unitelmedia.pl @ChLopow: Bylo przynajmniej z 300 biletow w otwartej sprzedazy ... odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl Czyżby w końcu transfer z legii do lecha? odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @:) : Hmm, co raz więcej takich newsów się słyszy. A jeszcze jak Vesovic do łacha dołączy to duma im dupy rozsadzi. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @:) : Nie wiem, czy Wszolek i Vesović zasilą Lecha, ale faktem jest że w przyszłym sezonie bedzie do główny pretendent do walki o mistrzostwo. Dlaczego - bo mają 100-lecie klubu i Rutki muszą spiąć poslady by kibice do nich wrócili po koszmarnym sezonie. To oznacza, że będa zmuszeni siegnąć głęboko do kieszeni (a trochę grosza posiadają). A to z kolei znaczy że taki przykładowo Wszołek pójdzie tam w ciemno byle mu się pensje zgadzały.



Jak na dłoni widać, że nasi włodzarze przespali okres w którym należało kontrakty renegocjować. Teraz są zakładnikami takiego jasnie pana i swojego niedbalstwa.

Chytry zawsze dwa razy traci. odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.199.66 @Wolfik: W 2006 roku Wisła tez się szykowała do MP , a jedna to Legia była MP , historia lubi się powtarzać odpowiedz

Stefan - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: Lech dalej będzie grał piach i liczę, ze w przyszłym sezonie na stulecie uczczą to w ten sposób, ze spadną z ligi. Tego im życzę, za dymanko z Górnikiem, za licencje Amiki i mistrzostwo z 93’... i zobaczysz, ze to się sprawdzi. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @dejne3: Ale ja wcale tego nie przesądzam. I bardzo się ucieszę jak im pokrzyżujemy plany. Takie są jednak fakty. Na drugi taki sezon nie mogą sobie pozwolić zwłaszcza w wiadomych okolicznościach. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @Stefan: Jakie stulecie? toż Amica ma 30 lecie w przyszłym roku. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wolfik: Amica zawsze była i jest w czołówce tylko czegoś jednak brakuje na koniec. odpowiedz

Dm - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Tak jest Lecha już nie ma - BYŁ a obecnie jest nowotwór tak jak dyskopolo i inne Lechię Olimpię i sokoły Tychy. odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @Maniek: Niech idą nawet obaj napewno będą ,,wzmocnieniem" Amiki Vesovic po kontuzji nie sądzę że wróci do poziomu gry z sezonu 19 /20 a Wszolek trochę pogra i zacznie gwiazdorzyc tak jak u nas. Jeszcze Gvilie w gratisie niech wezmą a do nas ewentualnie Kamiński od nich. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Wszyscy za darmo odejdą to jaki gratis? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Wiedziałem, że za chwile pojawi się taki wpis. Ale nie jest ważne co Ty czy inni uważają. Ważne jest, że dla Rutków i ich kibiców jest ważne. To jak z naszymi mistrzostwami. Dla nas 16-scie, dla innych 15-scie. Po co o tym pisać?



Chciałem tylko zaznaczyć, że nie zdziwi mnie odejście Wszołka do Lecha. W powodów opisanych wyżej. Tyle. odpowiedz

Wiem co mówię - 3 godziny temu, *.chello.pl W Poznaniu dobre życie, klimatyczne miasto, niezniszczone przez wojnę i komunę, mniejsze, spokojniejsze, jeziora blisko. odpowiedz

Hubi40 - 3 godziny temu, *.com.pl Sprawa jest prosta Wszołek rozmawia, a raczej jego menager z kilkoma klubami, nic konkretnego i ciekawego nie ma wiec czeka. Nie chce zostać na lodzie. Założe się że odejdzie. Przed pajacem Kucharskim zadanie skompletować drużyne na puchary. odpowiedz

Wojtek86 - 3 godziny temu, *.net.pl On już dawno podjął decyzję. Od przyszłego sezonu nie będzie już zawodnikiem Legii. Kto oglądał z nim wywiad to powinien być tego pewien. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Krzyż na drogę i niech szuka szczęścia gdziekolwiek. Legia sobie poradzi bez niego. Nie lubię przemądrzałych grajków, choć wiem , że takich teraz pełno, ich uczą handlowania bardziej niż kiwki i strzałów. odpowiedz

Tagi - 3 godziny temu, *.plus.pl Niech już wypier.... la do tego łachą i nie mydli oczu. Nie powinien zagrać w ostatnim meczu i brać udziału w fecie. odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Zakończyć przygodę z Wszołkiem definitywnie bo w kuta leci niech spieprza do Lecha gnida dworska odpowiedz

roben66 - 3 godziny temu, *.com.pl Wszołek idzie do amici , Skorża dziś w wywiadzie powiedział że w tym okienku transferowym będą wzmacniać się polskimi piłkarzami , więc żeby nie miał przejebane podczas ceremonii , o swej decyzji poinformuje w poniedziałek odpowiedz

grzeziek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jesli to prawda ze jwst dogadany z lechem to mega wzmocnienie lecha. odpowiedz

Pablo - 3 godziny temu, *.unitelmedia.pl Przeciez on jest juz dogadany z Lechem.. trzeba go godnie w Niedziele pozegnac !!! odpowiedz

MAKEN - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Guilherme Costa Marques na miejsce Pawła i po problemie. :) odpowiedz

Macca - 3 godziny temu, *.com.pl @MAKEN : Ten sam wiek, ale nawet Transfermarkt wyżej ceni Wszołka. Plus oczekiwania finansowe Brazylijczyka są większe. odpowiedz

Ka - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Macca: to transfermarkt sie chyba nie zna haha odpowiedz

Tre - 3 godziny temu, *.centertel.pl W niedziele po meczu powie ze odchodzi odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.virginm.net Wszolek zagra w lechu!! I nie zdziwie sie jak vesovic rowniez odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @bum: O tym samym dzisiaj rano pomyślałem. odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net @Maniek: Ja juz tak mysle odkad wiadomo jaka jest jego sytuacja. A ze odjdzie bylo jasne od dawna. Szkoda... i do tego w takiej atmosferze. No coz takiego mamy prezesa charakternego ze wszystko rozpierdoli i zszarga dobre imie tego klubu do konca... nie dobrze jest odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @bum: Nie prezesa tylko trenera który nie daje pograć bo się obraża. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl tytuł kuriozalny. jego nie wybierają na żaden urząd, tylko negocjują z nim umowę. lepszy będzie: Wszołek kończy przygodę w Legii odpowiedz

Sobo(L)ew - 4 godziny temu, *.255.243 NIECH ON JUŻ WYPIEPRZA Z TEGO KLUBU, EWIDENTNIE GRA W GRĘ Z NAMI I NIE OBCHODZI MNIE TO ŻE ON CZEKAŁ NA KOTRAKT. TO ON JEST PRACOWNIKIEM A LEGIA PRACODAWCA I TO PRACODAWCA DECYDUJE W SPRAWIE UMOWY A POZA TYM WIE DOSKONALE JAKA JEST SYTUACJA W KLUBIE odpowiedz

ChcemyTreneraNie... - 4 godziny temu, *.orange.pl Jest dogadany z Lechem. Teraz nie może tego ogłosić bo jest jeszcze ostatni mecz odpowiedz

eLka - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @ChcemyTreneraNie...: No i wygadałeś i co teraz? odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Gdzie są te bilety faken??? odpowiedz

Gizior - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Z jednej storny wszolek mnir wkur. swoim zachowaniem, niech powie nie dziekuje i juz, z drugiej strony mimo notorycznie zdobywanych mistrzostw zarzadzanie legia jest fatalne, klub czeka na negocjacje w spraie kontraktu z zawodnikami na miesiac przed koncem. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Piłkarz nie zamierza zdradzać swojej decyzji przed końcem sezonu.

Czyli jeszcze 2 dni.

Jak dla mnie to powiedział by zostaje bądź odchodzę a tak to takie zachowanie jest dla mnie nieodpowiedzialne.Że klub pozwala na takie zachowanie piłkarza?

Kupić jeden bukiet kwiatów wiecej i porzegnać w niedzielę pana gwiazdora. odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ja jestem (hm....byłem) fanem Wszołka bo facet zasuwał na boisku, konkret.



Takie zachowanie jest natomiast poniżej krytyki i Legia powinna powiedzieć "dziękujemy za grę, rezygnujemy z pana".



To skandaliczne, że zawodnik nie ma szacunku do włąsnego klubu i żongluje ofertami do ostatniej chwili - ja rozumiem, że można tak robić w styczniu ale teraz kiedy potrzebne są wzmocnienia?? odpowiedz

Lopez nie Carlos - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @oLaf: zasuwał na boisku, konkret. Chyba na początku jak przyszedł potem zjazd formy odpowiedz

odp - 3 godziny temu, *.plus.pl @oLaf: to zwróć uwagę na to, kiedy otrzymał od prezesa ofertę przedłużenia kontraktu. odpowiedz

Stas - 4 godziny temu, *.virginm.net On tak ma w kazdym klubie wczesniej do nas przychodzil bezrobotny bo myslal ze jest gwiazda i ze oferty mu sie posypia odpowiedz

lob - 4 godziny temu, *.chello.pl Podziękować mu ładnie.......Prowadzi rozmowy nie tylko z nami......ma do tego prawo.........kto da więcej tam zagra..............ostatnio dużo strzelał......ale fochów.............. odpowiedz

P - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Prosta sprawa chce grać w Legii i walczyć w puchary, podpisuje i zostaje. Ma lepsze oferty z klubów będącymi średniakami lub grającymi o utrzymanie droga wolna. Kwestia ambicji, mniejsza kasa ale gra o coś czy grzanie dupy na słoneczku w południowej Europie. odpowiedz

Kuchy King - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @P: W tym wieku zdecydowanie grzanie tyłka na słoneczku w południowej Europie :-) odpowiedz

Mat - 4 godziny temu, *.chello.pl To już słabe z jego strony. Niech szukają zastępcy, a potem jemu niech przeciągają ogłoszenie decyzji. odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.net.pl Brak elementarnej powagi z obu stron odpowiedz

Sorry - 4 godziny temu, *.02.net Sorry ale jak tak pan piłkarz podchodzi do tematu to jak dla mnie może spier...ac.Nikt na decyzje gwiazdora czekac nie będzie. Nie wystawiać w niedziele i podziekowac odpowiedz

Maniek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Może się wydawać, że jakby nie po drodze mu z trenerem. Niedawno żalił się, że nie jest odpowiednio traktowany. Pewnie pójdzie w pi....u. odpowiedz

