Trzy medale na MP U-17

Trzy medale zdobyli zawodnicy Legii na Mistrzostwach Polski do lat 17 w trójboju nowoczesnym w formule laser run, które odbyły się w międzynarodowej obsadzie. Mistrzynią została Małgorzata Karbownik (821 pkt.), brązową medalistką Katarzyna Dębska (802 pkt.). Srebrny medal wywalczył Igor Radomyski. Legioniści mają spore szanse na wyjazd na Mistrzostwa Świata (4 lipca w Aleksandrii, w Egipcie) i Mistrzostwa Europy (28 sierpnia - 5 września w Caldas da Rainha w Portugalii). Rywalizacja w Drzonkowie odbywała najpierw w formie wyścigu pływackiego na dystansie 200 metrów stylem dowolnym, a następnie 2400-metrowego biegu (trzy pętle po 800 metrów), podczas którego wykonane zostały trzy rundy strzeleckie. Najlepszy wynik w pływaniu - 2:12.46 min. uzyskała Małgorzata Karbownik. Radomyski miał wynik 2:10.66 min., co było trzecim rezultatem wśród mężczyzn, podobnie jak jego rezultat w biegu ze strzelaniem (9:15.42 min.). Wyniki legionistów na MP U-17: Kobiety: 1. Małgorzata Karbownik, 3. Katarzyna Dębska, 5. Pola Wolska, 8. Hanna Jakubowska, 10. Hanna Matusi, 11. Aleksandra Kazubska Mężczyźni: 2. Igor Radomyski, 35. Antoni Ruzik, 42. Krzysztof Majcher, 43. Szymon Pawlak

