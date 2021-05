Pozytywne wieści dotarły do nas z Brazylii. Luquinhas został ojcem! Pomocnik Legii ma za sobą kilkanaście dni pełnych emocji. Najpierw zdobył mistrzostwo Polski, po czym udał się do rodzimego kraju, gdzie wraz z partnerką oczekiwał narodzin dziecka. Z tej okazji życzymy przede wszystkim zdrowia oraz wiele radości świeżo upieczonym rodzicom. Brawo "Luqui"!

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

stabur - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gratulacje!

A młodego (?) od razu do 2-ki - niech się powoli ogrywa odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Podobno da mi imię Radek odpowiedz

dino - 21 minut temu, *.plus.pl @Elquatro:

Ja słyszałem że Dariusz odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legijne gratulacje! Tylko jedna niewiadoma pozostaje nadal niedoprecyzowana; on czy ona (?), ale na pewno w naszych barwach...

Ps.: kołyska w trakcie meczu obowiązkowa i to na przekór niedowiarkom - na boisku! odpowiedz

LegiaFans - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gratu(L)acje, Ty(L)ko Legia odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gratki Luki odpowiedz

Wsciek(L) y - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dopiero co wyjechał. Szybki jest. A tak na poważnie. Gratulacje odpowiedz

syrenka - 2 godziny temu, *.orange.pl Gratulacje, dużo zdrówka dla całej rodziny i szczęśliwego powrotu do Legii!!! odpowiedz

miron - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Gratulacje Lugi dla Ciebie i małżonki:) odpowiedz

Sobo(L)ew - 2 godziny temu, *.255.243 GRATULACJE I ZDRÓWKA D(L)A CAŁEJ RODZINY. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl W meczu z Podbeskidziem poprosze o kołyske. Ale na boisku moze byc roznie, dlatego lepiej zrobić na trybunach. Zawsze to pewniej i po raz pierwszy. Niech sie Europa uczy. Luqi - zdrowia dla całej rodziny i pociechy z malucha. odpowiedz

Świtek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gratulacje dla mamusi i tatusia!

Witamy małego Legionistę!???????? odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje! Chiko czy chika? odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jako ojciec dwójki maluchów wiem, że teraz trochę mniej bedzie sypiał ;) Gratulacje dla rodziców!!! odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl nie ma większego szczęścia i radości na tym świecie od ujrzenia po raz pierwszy własnego dziecka...gratulację dla rodziców, a mały Miguel niech wyrośnie na jeszcze lepszego dryblera od taty... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.