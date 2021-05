Mladenović i Muci pojadą na mecze kadry

Filip Mladenović otrzyma powołanie do reprezentacji Serbii na czerwcowe mecze towarzyskie. Pomocnik Legii będzie miał więc skrócony urlop po zakończeniu sezonu. Na dodatek czeka go wyprawa do dalekiej Japonii, bo tam właśnie jego narodowa drużyna rozegra dwa spotkania. 7 czerwca Serbowie zmierzą się z Jamajką, a 11 czerwca z Japonią. Z kolei Ernest Muci poleci do Albanii, gdzie zagra w barwach reprezentacji 4 i 8 czerwca, a następnie dołączy do drużyny Legii, która 6 czerwca rozpocznie przygotowania. Ponadto na początku przygotowań drużyna Legii będzie musiała sobie radzić bez Josipa Juranovicia i Tomasa Pekharta , którzy wezmą udział w turnieju EURO 2020.

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma strachu, szykuja sie takie transfery, ze będzie ok. Przyjdzie co najmniej 12 nowych graczy, na odpowiednim poziomie. Wytrenowani, ladnie ostrzyżeni, z głodem w nogach i bez strachu w oczach. Będą jak Pitbulle, jak Killery, jak Terminatory. Takie Foresty Gumpy - boisko sie skończy, a oni beda dalej gnać, drogą na Ostrołękę... odpowiedz

Ju(L)ius - 3 godziny temu, *.vectranet.pl No i już będzie wytłumaczenie na kiepską grę w europucharach.... Już to słyszę: "Kilku kluczowych zawodników nie było dostępnych od początku przygotowań, a ci którzy teraz przyszli potrzebują czasu na aklimatyzację..." bla bla bla bla... jak kur.... co roku.... odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Ju(L)ius: ale akurat ta sytuacja jest jasna... Po co ku... lecieć do Japonii!? I to na mecz z Jamajką! Brakuje sparingpartnerów w Europie!?

Wkur... mnie te mecze reprezentacji o nic... Dla mnie zawsze na pierwszym miejscu będzie Legia! odpowiedz

