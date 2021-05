Piątkowy trening bez kontuzjowanego Yaxshiboyeva

Piątek, 14 maja 2021 r. 20:38 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątek piłkarze Legii trenowali przedostatni raz w tym sezonie. Na boisku zabrakło Jasura Yaxshiboyeva, który dzień wcześniej doznał urazu wykluczającego go z niedzielnego starcia z Podbeskidziem. Szkoda, bo po zakończeniu ramadanu Uzbek odzyskał siły i zaczął lepiej prezentować się na treningach. Uraz mięśnia dwugłowego uda powoduje, że będzie musiał rehabilitować się przez ok. trzy tygodnie, więc powinien być gotowy na rozpoczęcie przygotowań do nowego sezonu.



Fotoreportaż z meczu - 31 zdjęć Woytka



Ponadto trener nie będzie mógł skorzystać z Kacpra Kostorza, który narzeka na uraz stopy. W tej sytuacji w ataku na pewno zobaczymy osamotnionego Rafaela Lopesa, a na ławce zasiądzie Szymon Włodarczyk, który w piątek ponownie trenował z pierwszą drużyną.



W tym tygodniu treningi Legii służą jedynie podtrzymaniu dobrej dyspozycji przed ostatnim akcentem sezonu. Mniej jest taktyki pod rywala, którą zwykle przez kilka dni szlifował trener Michniewicz, a więcej gierek i konkursów strzeleckich. Podobnie było dziś. Legioniści rywalizowali w składach:

Żółci: Vesović, Lewczuk, Mosór, Juranović, Kisiel, Cholewiak, Cielemęcki, Włodarczyk, Gwilia

Fioletowi: Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia, Andre Martins, Mladnović, Wszołek, Skibicki, Muci, Rafael Lopes



W meczu z Podbeskidziem od pierwszej minuty w bramce po dwóch meczach przerwy zobaczymy Artura Boruca, a w drugiej połowie zmieni go Radosław Cierzniak, dla którego będzie to pożegnalny mecz w barwach Legii. Niewykluczone, że na ławce rezerwowych znajdzie się miejsce dla Inakiego Astiza, który od rundy wiosennej występuje w trzecioligowych rezerwach, ale po tym sezonie formalnie kończy piłkarską karierę i sztab szkoleniowy chce, by został odpowiednio pożegnany.



