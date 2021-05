Pierwszy mecz Michniewicza z kibicami

W niedzielę na stadionie przy Łazienkowskiej piłkarze Legii odbiorą medale i trofeum mistrza Polski za sezon 2020/21. Po raz szósty z Legią mistrzostwo świętował będzie kapitan Artur Jędrzejczyk , a po raz pierwszy tego zaszczytu doświadczy siedmiu graczy z obecnej kadry. Z kolei dla Czesława Michniewicza będzie to drugie mistrzostwo w trenerskiej karierze. Co ciekawe, dla obecnego szkoleniowca stołecznej drużyny będzie to pierwszy mecz, na którym obecni będą kibice Legii. Od 20 września Legia tylko raz grała z udziałem publiczności, ale wówczas Michniewicz przebywał na zgrupowaniu kadry U-21, a zastępował go Marek Saganowski. Podczas meczu o Superpuchar Polski z Cracovią na Żylecie zawisł transparent "Chórzysto, nigdy nie będziesz legionistą". To w nawiązaniu do śpiewów w szatni Lecha po zdobyciu Pucharu Polski na stadionie Legii. Jak po kilku miesiącach i sukcesie sportowym zareagują fanatycy? - Wiem, że reakcja kibiców może być różna. Każdy z nas ma jednak swoją historię. Od tamtej pory dużo nauczyłem się jako trener, człowiek i nie popełniłbym takich błędów. Jeżeli dziś ktoś czuje się urażony moim zachowaniem z przeszłości, to nie mam problemu, żeby powiedzieć przepraszam - mówi nam szkoleniowiec. - Gdy zdobywa się trofeum na stadionie rywala, łatwo jest ulec emocjom. Teraz po mistrzostwie z Legią też pojawiają się emocje. Chcę tu pracować jak najlepiej i jak najdłużej. Zdaję sobie sprawę z tego, że trybun przy Łazienkowskiej nie porwę. Chcę, by moja drużyna porywała trybuny - to jest dla mnie najważniejsze - dodaje Michniewicz. Bezpośrednio po meczu z Podbeskidziem drużynie nowych mistrzów Polski na murawie zostaną wręczone medale i puchar. Następnie kibice przeniosą się na ulice stolicy, by świętować 16. tytuł mistrzowski.Na ten moment wiadomo, że na ulice wyjedzie autokar z piłkarzami na pokładzie i przejedzie w okolice bulwarów i Pomnika Syrenki przy moście Świętokrzyskim.

(L)egia - 25 minut temu, *.56.13 Wybaczam. Przyjmuję przeprosiny. Niech to będzie trener na lata. Jest profesjonalny, fachowy, jest specjalistą i kocha swoją pracę. On mieszka w LTC po to, by jak najwięcej czasu poświęcić Legii.

Kibic z Żylety odpowiedz

OLaf - 31 minut temu, *.tpnet.pl Czesiek nie dość że nigdy nie powinien być naszym trenerem to jeszcze powinien mieć zakaz wstępu na Łazienkowską jako trener innych klubów, on nie powinien być tolerowany przez Ekstraklapowe społeczeństwo za aktywny udział w korupcji odpowiedz

(L)egia - 23 minuty temu, *.56.13 @OLaf: Powinien zostać dużo wcześniej, w miejsce Vuko, który nie ma o tym pojęcia. odpowiedz

oLaf - 42 minuty temu, *.vectranet.pl no jeżeli " Chcę, by moja drużyna porywała trybuny" to niestety, zupełnie się to nie udało !!!!! : (



Gra jest nudna jak flaki z olejem....męczymy się niemiłosiernie z spadkowiczami.... dramat. odpowiedz

Mariusz - 1 godzinę temu, *.plus.pl Won z Legii michniewicz odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Hyballa jest do wzięcia.Pogonic sprzedawczyka z Poznania. odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest różnica pomiędzy "przepraszam, przykro mi" a "jeżeli ktoś czuje się urażony, to nie mam problemu, by powiedzieć 'przepraszam'".



Kogoś takiego, jak Michniewicz, nie powinno być w Legii. Nigdy. odpowiedz

Witosław - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @AdamJ: Zwykły najemnik który popracuje tu max 2 lata. odpowiedz

Życzliwy - 50 minut temu, *.co.uk @Witosław: Legionista Vuković nawet dwóch lat nie popracował odpowiedz

(L)egia - 21 minut temu, *.56.13 @AdamJ: Przecież przeprosił. Nie baw się w psychologa. odpowiedz

Arek - 11 minut temu, *.master.pl @Życzliwy : legionista Pinokio odpowiedz

Dziadek46 - 1 godzinę temu, *.47.133 Każdy piłkarz i trener to są tylko pracownicy ,więc cieszą się z osiągniętych sukcesów

Natomiast tylko KIBIC ma być wierny swoim BARWĄ po grób,

Reszta to jak kto woli. odpowiedz

Quick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A ja mam nadzieję że będzie pojazd po tym pajacu Miodku. To co ten człowiek wyprawia i jak kompromituje klub, to się w głowie nie mieści odpowiedz

TylkoLegia - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Quick: odkąd ten człowiek jest w Legii jednak trochę tytułów wygralismy. widzę ze pamięć dobre ale krótka. odpowiedz

Lopez - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @TylkoLegia: poziom Ekstraklapy jest tragiczny i to europejskie puchary weryfikują że Miodek się na tym nie zna... odpowiedz

Quick - 57 minut temu, *.play-internet.pl @TylkoLegia:

Ty przekładasz MP na występy w Europie. To jeżeli mamy tak porównać to Miodka już dawni nie powinno być w Legii. To ile ten człowiek zafundował nam wstydu, to w Historii Legii nie było odpowiedz

zgred - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Powinien być tytuł:1 mecz frankowskego przed kibicami Legii po druku w zabrzu odpowiedz

AML - 2 godziny temu, *.centertel.pl TRENERZE CZESŁAWIE - JUTRO TYLKO ZWYCIĘSTWO !!!

==================================================

PEWNIE JUTRO KIBICE NIE ZAPOMNĄ O PANU I ZDOBYCIU 16 MP ALE NAJBARDZIEJ DOSTANIE SIĘ TEJ Q..... FRANKOWSKIEMU - CO ON JUTRO WYKRĘCI - JESTEM PRZEKONANY, ŻE BĘDĄ KONTROWERSJE !!!



TYLKO LEGIA-LEGIA MISTRZ !!! odpowiedz

Kuchy King - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję, że ten grubas szybko opuści Legię, w której nigdy nie powinien się pojawić!!! odpowiedz

AML - 2 godziny temu, *.centertel.pl TRENER CZESŁAW NIE JEST MOIM ULUBIENCEM ALE ZDOBYŁ 16 MP Z LEGIĄ I JEDNAK NALEŻĄ MU SIĘ BRAVA !!!

=============================

OCZYWISCIE NIE ZAPOMINAM O JEGO PRZESZŁOŚCI ALE TERAZ JEST NAJWAŻNIEJSZY AWANS DO FAZY GRUPOWEJ LM/LE !!!

JAK NIE ZREALIZUJE PLANU TO WTEDY WYRAŻĘ DEZAPROBATĘ DLA PANA TRENERA CZESŁAWA !!!

TYLKO LEGIA-LEGIA MISTRZ !!! odpowiedz

Kibi..... - 2 godziny temu, *.orange.pl Przykład z panem Michniewiczem tak jak wcześniej z Kaczorowskim pokazują że nawet w przypływie radości nie należy obrażać innych. Nawet w sporcie równie ważna jest kultura zwłaszcza osobista. I dotyczy to nie tylko sportowców, trenerów czy działaczy ale też kibiców, którzy nie są świętymi krowami. odpowiedz

kermit - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kibi.....: a cóż tam obraźliwego wyśpiewał wtedy Michniewicz? Że legła Warszawa? Przecież zlali nam dupę, stwierdził tylko fakt. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Panie Czesławie, tylko żeby się nie okazało, że ,,drużyna tak porwie trybuny,, że na meczach będą pustki i wcale nie chodzi o wirka.... odpowiedz

Sadi - 3 godziny temu, *.18.56 Michniewicz wypad pyro cały stadion da wszystkim zwolennikom tego fryzjera co myślą o takich prawdziwi fani pozdro dla normalnych odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sadi: xd weź się popisuj odpowiedz

obwieszczenie - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie ma fety, proszę się rozejść, wszystko odwołane. Dajcie info ludziom odpowiedz

pozdrowieniec - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @obwieszczenie : Właśnie - z artykułu dowiadujemy się, że piłkarze będą jechać autokarem. Czyli jednak nie płynąć barką po rzece. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tymczasem Iga w półfinale! Brawo dla tej Pani. odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Bardzo wyważona wypowiedź trenera. Był młody (młodszy) i głupi. Nie popełnia błędów ten, który nic nie robi.

cyt:"Jeżeli dziś ktoś czuje się urażony moim zachowaniem z przeszłości, to nie mam problemu, żeby powiedzieć przepraszam - mówi nam szkoleniowiec."

Ja to przyjmuję i nie chowam więcej urazy. Inni za nim przyszli do LEGII zachowywali się gorzej i też ich przeprosiny zostały przyjęte.

Ci co nie chcą to ich sprawa, tylko niech nie mówią w imieniu innych. I niech się uderzą w pierś czy w swoim życiu nie wybaczali gorszych zniewag kierowanych pod ich adresem.

Pozdrawiam WSZYSTKICH kibiców LEGII odpowiedz

scvv - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Zbycho(L): Czesio od kiedy nazywasz się Zbycho ? odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @scvv: Jak ja chodziłem na mecze to Ty nie byłeś jeszcze w planach swoich rodziców. Podejrzewam, że Ci co Ciebie spłodzili także jeszcze z pieluchą w zębach biegali. Z LEGIĄ na dobre i złe jestem od 60 lat. Trochę szacunku ..... odpowiedz

Swzr(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zbycho(L): nic tylko Panu przytaknąć.

P. S. Szacunek - to pojecie w dzisiejszych czasach zostało mocno wypaczone, więc nie wiem czy dotrze Pan do kontrrozmówcy. ???? Pozdrawiam i powodzenia. odpowiedz

AJG - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Zbycho(L): Popieram!Ja również jestem starym kibicem,pierwszy raz ojciec mnie przyprowadził na Lazienkowska ponad 65 lat temu!

Najbardziej mnie wnerwiają swoją głupotą takie malaty,które na Legii bywają od kilku lat...

Michniewicz przynajmniej się przyznał,że głupio postapil w młodości. Teraz jest pierwszym trenerem -zawodowcem od czasów Staszka Czerczesowa! odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @Zbycho(L): W pełni popieram! Na pęczki było w Legii zawodników z Ruchu, Wisły, Lecha i innych klubów. I kiedy strzelali bramki dla nas - było fajnie, choć wywodzili się z różnych miasteczek. Teraz mamy taki zestaw ludzi i oni pracują dla Legii. Jeśli zdobyli mistrzostwo - to zrobili coś dobrego. I należy im się szacunek oraz podziękowanie. Szkoda, że małolactwo nie rozumie tak prostych rzeczy. A szacunek dla starszych kibiców to rzecz obowiązkowa.

Mój pierwszy mecz na stadionie Legii to 3:0 z Szombierkami... :) Marzec 1968.

Też pozdrawiam WSZYSTKICH KIBICÓW ! odpowiedz

Scvv - 31 minut temu, *.centertel.pl @Zbycho(L): po pierwsze ci co mnie spłodzili to na Legii byli jeszcze wcześniej niż Ty. Ja byłem od 5 roku życia i tak już od ponad 40 lat więc też nie mało. Trochę szacunku to miej Ty bo jakieś wycieczki do wieku i rodziny to wykaz braku szacunku nie wnoszący nic do dyskusji. Przeproś w takim razie Kaczorowskiego. Jak na Ciebie pluli i wyzywali, ale przeprosili to było spoko? Szanuj się jak kibicujesz Wielkiej Legii! odpowiedz

Scvv - 28 minut temu, *.centertel.pl @Zbycho(L): a przy okazji to gdzie w mojej pierwszej wypowiedzi odnalazłeś brak szacunku? odpowiedz

