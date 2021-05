Zapowiedź meczu

Uroczyste zwieńczenie mistrzowskiego sezonu

Sobota, 15 maja 2021 r. 22:26 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W ostatnim spotkaniu sezonu Legia podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała, które jest o krok od spadku z Ekstraklasy. Beniaminka uratować może tylko wygrana z Legią oraz porażka Stali Mielec. W niedzielę Czesław Michniewicz po raz pierwszy zagra przed kibicami swojego zespołu. Jaki to będzie dla niego debiut?



LEGIA WARSZAWA - PODBESKIDZIE

1 1.60 X 4.70 2 5.50



Pożegnanie odchodzących



W piątek piłkarze Legii trenowali bez kontuzjowanego Jasura Yaxshiboyeva, który dzień wcześniej doznał urazu. Niestety, wykluczył on go z niedzielnego spotkania z Podbeskidziem. W tym starciu planowany był występ Uzbeka od pierwszej minuty, tym bardziej, że niedawno dał dobrą zmianę. W ostatniej kolejce sezonu nie zobaczymy także Kacpra Kostorza, który narzeka na uraz stopy. Wobec takiego obrotu spraw w podstawowym składzie wybiegnie osamotniony w ataku Rafael Lopes. Portugalczyk przeplata w Legii słabsze i lepsze występy, ale summa summarum daje mistrzom Polski niemało pożytku podczas rozgrywania akcji w ofensywie.



Jeśli chodzi o obsadę bramki, to należy spodziewać się gry od pierwszej minuty Artura Boruca, który będzie miał okazję po raz pierwszy zagrać przed kibicami po swoim powrocie do stolicy. W drugiej połowie zmieni go Radosław Cierzniak, dla którego będzie to pożegnalny mecz w Legii. Doświadczonemu bramkarzowi kończy się kontrakt z mistrzami Polski i nie zostanie przedłużony.



- Kolejka do składu zrobiła się duża. Chcemy w tym meczu godnie pożegnać zawodników, którzy z nami nie zostaną, a tworzyli historię klubu, mają za sobą udane sezony, mistrzostwa Polski. Chcemy też, żeby ten mecz wyglądał poważnie, chcemy zagrać w optymalnym składzie - powiedział Michniewicz na przedmeczowej konferencji prasowej.



Po słowach trenera można więc wnioskować, że pomimo kilku zmian w wyjściowej jedenastce, szkoleniowiec nie chce zbytnio przekombinować i przede wszystkim zagrać o zwycięstwo. Historia pokazała, że zbytnie eksperymentowanie w składzie nierzadko nie kończy się bowiem pozytywnie.



Rozluźnienie



Ostatnie dwa mecze Legii zakończyły się bezbramkowymi remisami. W sumie w ostatnich sześciu spotkaniach zobaczyliśmy zaledwie dwa strzelone gole oraz - co akurat jest pozytywem - zero straconych. Kibice liczą na to, że w ostatnim spotkaniu mistrzowskiego sezonu gra będzie bardziej atrakcyjna. Tym razem rywalizacja powinna być otwarta również ze względu na rywali z Bielska-Białej, którzy mają nóż na gardle. Beniaminek jest zmuszony grać na Łazienkowskiej o zwycięstwo, bo tylko to daje mu nadzieję na utrzymanie w lidze.



Lekkie rozluźnienie w szeregach Legii widać nie tylko po ostatnich meczach, ale także intensywności treningów. Na nich trener Michniewicz skupił się przede wszystkim na podtrzymaniu formy i tego, co udało się wypracować w trakcie trwającego sezonu. Nie ma już takiego przywiązania do taktycznej analizy przeciwnika, a bardziej do różnych form gry i zabawy z piłką, a także konkursów strzeleckich.



Podbeskidzie musi wygrać



Klub z Bielska-Białej ma iluzoryczne szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie. W niedzielę piłkarze Roberta Kasperczyka będą musieli nie tylko pokonać mistrzów Polski na ich stadionie, ale również liczyć na potknięcie Stali Mielec w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. W gruncie rzeczy nie tak dawno byliśmy świadkiem sytuacji, kiedy Legia na zakończenie udanego dla siebie sezonu przegrała na Łazienkowskiej, więc teoretycznie tego dnia wszystko zdarzyć się może. Przed rokiem w ramach 37. kolejki trzy punkty ze stolicy wywiozła niespodziewanie Pogoń Szczecin, pokonując tego dnia gospodarzy 2-1. Nie ma co ukrywać, że tym razem przed przyjezdnymi do Warszawy dużo trudniejsze zadanie. Kiedy spojrzymy na statystyki, to wydaje się być ono niemal niewykonalne. Podbeskidzie to jedyny zespół w całej lidze, który w tym sezonie poza swoim stadionem nie odniósł jeszcze zwycięstwa. Na 14 rozegranych meczów zanotowałi tylko trzy remisy i aż 11 porażek. Jedyne podziały punktów padły w rywalizacji z Lechią, Jagiellonią oraz Cracovią.



Podbeskidzie chwyta się różnych zagrywek, aby utrzymać się w tym roku w Ekstraklasie. W grudniu ubiegłego roku, kiedy do bezpiecznego przedostatnie miejsca beniaminek traciło dwa punkty, z posadą pierwszego trenera pożegnał się Krzysztof Brede, który pracował w klubie od czerwca 2018 roku. Tuż przed Bożym Narodzeniem zastąpiono go Robertem Kasperczykiem, który w przeszłości miał już okazję prowadzić ekipę Podbeskidzia, lecz na razie trudno jednoznacznie ocenić tę roszadę. Z jednej strony lokata Podbeskidzia nie uległa poprawie, lecz z drugiej biorąc pod uwagę tabelę w okresie od 22 grudnia 2020 roku do 14 maja 2021 roku, to bielszczanie zajmują w niej dziesiątą lokatę.



Nadzieja w Bilińskim?



W tym sezonie ponad 1/3 strzelonych bramek dla Podbeskidzia była autorstwa Kamila Bilińskiego. Doświadczony napastnik rozegrał w tym sezonie w lidze 25 meczów, w których jedenaście razy pokonał golkipera rywali. Od trzech spotkań nie trafił jednak do siatki, więc w niedzielę powalczy o swoje przełamanie. Najlepszym dla niego dotychczas spotkaniem było to z 7 lutego, kiedy po jego dwóch trafieniach Podbeskidzie pokonało na własnym stadionie Górnika Zabrze. W sumie dzięki bramkom Bilińskiego bielszczanie zdobyli 9 punktów. Gole napastnika dały remisy w meczach z Jagiellonią, Pogonią i Lechią, a także zagwarantowały wygrane nad Górnikiem oraz Stalą.





Tabela Ekstraklasy przed 30. kolejką MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Legia Warszawa 29 61 18 7 4 47-24 2. Raków Częstochowa 29 56 16 8 5 43-24 15. Stal Mielec 29 28 6 10 13 30-46 16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 29 25 6 7 16 29-59

Gdzie oglądać?



Spotkanie Legii z Podbeskidziem Bielsko-Biała rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Premium. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.