Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Piątek, 14 maja 2021 r. 22:18 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U15 dobrze wypadła w meczu na szczycie LCJ U15 gr. A, w którym pokonali 5-0 Escolę Varsovia. W takim stosunku przegrał za to niestety z UKS SMS Łódź zespół U17. Legia U14 po dramatycznym meczu wygrała 3-2 z Bronią Radom, choć przegrywała 0-2 i ostatnie minuty grała w 10. Legia U12 udanie wystąpiła na boisku STF Champion. Gracze z rocznika 2010 dobrze prezentują się w turnieju Ślesin Top-Cup. Dobre spotkania rozegrały również zespoły LSS. W piątek legioniści z rocznika 2012 udanie zaprezentowali się w meczu z BKS ZSP "7".



Juniorzy starsi CWKS występujący w seniorskiej B-klasie rozgromili 14-0 Spartę Marki.



CLJ U17: UKS SMS Łódź 5-0 (4-0) Legia U!7

Gole:

Karol Łysiak 2, Jakub Jędrasik 2, Marcel Lachowicz.



Legia: Jan Sobczuk [05] - Marcel Krajewski, Kacper Wnorowski, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski (46' Bartosz Dziemidowicz)- Bartosz Mikołajczyk [05], Patryk Bek(46' Kacper Knera) , Marcel Ruszel (57' Maddox Sobociński) - Wiktor Puciłowski [05](46' Dawid Kiedrowicz), Kacper Siodłowski [05](46' Maksymilian Stangret [05]), Maciej Bochniak [05]

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



CLJ U15: Legia Warszawa 06 5-0 (2-0) Escola Varsovia 06

Gole:

1-0 26 min. Kacper Bogusiewicz

2-0 38 min. Kacper Bogusiewicz (as. Filip Rejczyk)

3-0 51 min. Mateusz Szczepaniak (as. Tomasz Rojkowski głową)

4-0 66 min. Rafał Boczoń (as. Mateusz Sitek)

5-0 71 min. Mateusz Sitek (as. Maciej Saletra)



Strzały (celne): Legia 16 (8) - Escola 6 (3)



Legia: Hubert Nowak – Oliwier Olewiński, Fryderyk Misztal, Rafał Boczoń (70' Bartosz Dembek), Jakub Grzejszczak – Filip Rejczyk, Kacper Bogusiewicz (70' Przemysław Mizera), Jakub Żewłakow (54' Piotr Zieliński) – Mateusz Szczepaniak [07](60' Karol Kosiorek), Tomasz Rojkowski (54' Mateusz Sitek), Jakub Kowalski (65' Maciej Saletra). Rezerwa: Aleksander Mickielewicz (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 3-2 (0-1) Broń Radom 07

Gole:

0-1 2 min. Filip Orzechowski (z karnego na nim samym)

0-2 41 min. Kacper Kucharski

1-2 55 min. Stanisław Gieroba (as. Igor Busz)

2-2 79 min. Stanisław Gieroba (as. Michał Reterski)

3-2 80+5 min. Stanisław Gieroba (as. Aleksander Iwańczyk)



Strzały (celne): Legia 18 (8) - Broń 15 (9)



Legia: Jakub Misiewicz, Marcel Grzejda [08] - Mateusz Różański, Jan Leszczyński, Antoni Wasiak-Libiszowski, Mikołaj Kotarba Ż, Alex Cetnar, Aleksander Iwańczyk, Leon Falecki, Igor Busz, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba, Kuba Solecki, Kuba Nawrocki, Maciej Jeleński, Konrad Kraska ŻCZ, Michał Reterski, Maciej Jaroszewski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



STF Champion Warszawa 09 - Legia U12



Legia: Denis Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Ksawery Kopeć, Wojciech Paczosa, Vincent Ziętek, Borys Borychowski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Mateusz Strzelecki, Kacper Ziółkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia U12 rozegrała mecz ligowy z STF Champion. Legioniści rozegrali jedno z lepszych spotkań w tej rundzie, wykorzystując dobrze swoje atuty i prezentując się dobrze w wykończeniu stwarzanych sytuacji. Choć gospodarze nie pozostawali dłużni i parokrotnie także mogli się cieszyć po udanych akcjach, dość wyraźna przewaga leżała po stronie podopiecznych Jakuba Zapaśnika.



Legia LSS U13 08 - FC Komorów 08



Legia LSS: Filip Bonk, Dominik Sawczuk - Kacper Jasiński, Maciej Suwik, Kosma Sekuła, Kuba Kuciński, Jan Bartoszek, Lucjan Napieralski, Franciszek Skorżyński, Adam Kulicki, Adam Tołwiński, Fabian Radziński, Oskar Kurc, Kacper Krajewski, Jakub Ciesielski, Patryk Ciborowski, Norbert Augustyniak, Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman, II trener: Adam Łęcki



Legia LSS U13 rozegrała całkiem dobre spotkanie z UKS FC Komorów. Sporo ładnych rozegrań, kontrola legionistów i duża efektywność m. in. Adama Kulickiego z przodu mogły się podobać.



Turniej "U11 Ślesin Pro-Cup" (rocnzik 2010 i mł.)



Legia U11 dobrze radzi sobie na Ślesin Pro-Cup. Wprawdzie skuteczność pozostawiała wiele do życzenia, a dość szybko nasi gracze przekonali się, że sama nazwa nie gra (o czym jeszcze boleśniej przekonały się liczne akademie klubów z Ekstraklasy i I ligi, które nie weszły w ogóle do czołowej "10"), za to do gry obronnej trudno mieć wiele zastrzeżeń - tylko 2 stracone gole w 8 meczach. W fazie grupowej jej rywalami były: SMS APR Ślesin, AP Limanovia, Parasol Wrocław, Żuri Olsztyn, GKS Katowice, Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin. Jutro w fazie finałowej w grupie "złotej I" rywalami będą: Jaguar Gdańsk, Talent Warszawa, Wisła Kraków, Limanovia, a w równoległej grupie o czołowe lokaty rywalizować będą: FC Wrocław Academy, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i SMS APR Ślesin.



Skład Legii na turnieju: Franciszek Golański, gr. klubu partnerskiego, Dawid Rodak, Filip Hołowiński, Aleksander Badowski, Antoni Błoński, Aleksy Chmielewski, Jacek Dobrzański, Xawery Eichler, Mateusz Pawłowski, Tymon Płoszka, Oskar Putrzyński, Olivier Pruszyński, Wiktor Wach

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Unia Warszawa 09 - Legia LSS U11A 2010



Bardzo dobry mecz drużyny LSS U11A z Unią Warszawa w lidze U12.O ile w pierwszym meczu tych drużyn legioniści mieli momenty niepewności, to tym razem kontrolowali przebieg spotkania przez większość minut, nie pozwalając gospodarzom na wykorzystanie przewagi fizycznej. Na razie podopieczni Piotra Chmiela maja na koncie komplet punktów, ale przed nimi jeszcze wymagające spotkania z Be a Star FA oraz Polonia I Warszawa.



Legia LSS U11B 2010 - UKS Iwiczna 09



Legia LSS U10A 2011 - Barca Academy II 2010



MKS Hutnik Warszawa 2011 - Legia LSS U10B 2011



BKS ZSP "7" 2012 - Legia LSS U9



Strzały (celne):

- III kwarta: BKS 7 (5) - Legia 6 (2)

- IV kwarta: BKS 2(2) - Legia 22 (19)



Legia: Dzidek Kinasiewicz, Artev Lavrentiev, Karol Michalski, Maciej Dziankowski, Ignacy Silski, Antoni Sałamacha, Paweł Pacuła, Marcel Stępniak

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Weekend z rozgrywkami rozpoczęli legioniści z rocznika 2012. Pojedynek z BKS ZSP 7 z Bemowa stał pod znakiem konsekwencji z obu stron - gospodarze wysoko pressowali, natomiast legioniści starali się znaleźć lukę w ich szykach, co niekiedy się udawało. Najbardziej udana dla graczy BKS była III kwarta, gdy przeprowadzili kilka akcji pod bramką Legii bądź byli w stanie wykorzystać niedokładne wyprowadzenie od tyłu. Z kolei młodzi legioniści w ostatnich 15 minutach zagrali bardoz zmobilizowani - szybko, wysoko oraz skutecznie. Oba zespoły zagrają ze sobą po raz kolejny... w niedzielę na Łazienkowskiej. Tym razem do meczu przystąpią w większości ci zawodnicy, którzy nie zagrali w piątek.



Sparta Marki 0-14 UWKS Legia Warszawa

Gole:

0-1 Marcin Staszyc (as. Sławomir Tymczyszyn)

0-2 Arkadiusz Waszak (as. Marcin Staszyc)

0-3 Antoni Sidor (k)

0-4 Sławomir Tymczyszyn (Antoni Sidor)

0-5 Arkadiusz Waszak (Marcin Staszyc)

0-6 Marcin Staszyc (as. Karol Sulkowski)

0-7 Arkadiusz Waszak (as. Kacper Romanowski)

0-8 Arkadiusz Waszak (as. Kacper Cetlin)

0-9 Michał Rak (as. Kacper Cetlin)

0-10 Kuba Żołędowski (karny)

0-11 Kacper Cetlin (as. Michał Rak)

0-12 Arkadiusz Waszak b.a.

0-13 Kacper Cetlin (as. Michał Rak)

0-14 Konrad Kisiel (as. Kacper Cetlin)