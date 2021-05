Autokar z mistrzami Polski przejedzie ulicami Warszawy

Bezpośrednio po meczu z Podbeskidziem drużynie nowych mistrzów Polski na murawie zostaną wręczone medale i puchar. Następnie kibice przeniosą się na ulice stolicy, by świętować 16. tytuł mistrzowski. Po meczu planowany jest przejazd drużyny autokarem po mieście. Trasą przejazdu mają być m.in. okolice bulwarów wiślanych i Pomnika Syrenki przy moście Świętokrzyskim.

Czwarty Pasek Na Dresie - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Sie brame zrobi i ich wyciagnie na balowanie a autobus pojedzie do zajezdni :) odpowiedz

Arek - 47 minut temu, *.tpnet.pl W dziwnych czasach żyć nam przyszło. odpowiedz

oLaf - 57 minut temu, *.vectranet.pl to desantu z łodzi w tym roku nie będzie???



Może to i lepiej - autokar jest "na wyciągnięcie ręki", lepszy kontakt chyba : ) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie będzie żadnej oficjalnej fety. Śmigną jak pershingi autokarem przez miasto i pojadą na fetę do knajpy greckiej. Zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście jutro Podbeskidzie nie wygra...Tfuuuuuuuu... odpowiedz

Bu(L)dog - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale będzie pite i ????????❤ odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl A ursus??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 58 minut temu, *.centertel.pl @:) : Mogę pożyczyć traktor od znajomego. Gdzie mam podjechać? odpowiedz

(L)eve(L)64 - 56 minut temu, *.plus.pl @:) : Do ursusa się nie pomieszczą. Chyba że jakiś duży kombajn. odpowiedz

Leśny Dziadek - 15 minut temu, *.centertel.pl @(L)eve(L)64: Zawsze można doczepić przyczepę. Tylko trzeba zgrać godziny odjazdu trektora i przyczepy. Żeby ci na przyczepie pojechali razem z tymi na traktorze. odpowiedz

