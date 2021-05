Pięciobój

Gutkowski 32. w finale PŚ

Sobota, 15 maja 2021 r. 21:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W węgierskim Székesfehérvár odbył się Finał Pucharu Świata, w którym startowali najlepsi pięcioboiści tegorocznej edycji PŚ, której rozegrano cztery edycje. Dla większości zawodników była to przedostatnia szansa na wywalczenie kwalifikacji na IO w Tokio. Łukasz Gutkowski z Legii, który kwalifikację ma już od dłuższego czasu, traktował zawody jako formę przygotowań do lipcowej imprezy.



Łukasz zawody na Węgrzech ukończył na miejscu 32., z wynikiem 1381 pkt. Zwyciężył Francuz, Valentin Prades. Rywalizacja toczyła się dokładnie w takiej formule, jak będzie to miało miejsce w Tokio. Gutkowski w pierwszej połowie czerwca weźmie jeszcze udział w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kairze.