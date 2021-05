Amp futbol

Terminarz turnieju finałowego Ligi Mistrzów

Niedziela, 16 maja 2021 r. 09:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii poznali dokładny terminarz meczów turnieju finałowego EAFF Champions League, który odbędzie się w tureckim Gaziantepie w dniach 21-23 maja. Legioniści pierwszego dnia zawodów zmierzą się z tureckim Şahinbey B. S, cztery godziny później zagrają z Karabachem.



W sobotę nasz zespół czekać będą spotkania z Gruzinami z AFC Tbilisi oraz z włoską Vicenzą - o godzinie 20:00 czasu polskiego. Na niedzielę zaplanowano mecze o 3. miejsce oraz finał, który rozpocznie się o 18:00. Wszystkie spotkania mają być transmitowane na facebooku EAFF.



Terminarz turnieju finałowego:

21.05 (PT) g. 11:30 Şahinbey B. S. - Legia Warszawa

21.05 (PT) g. 13:00 Vicenza Calcio - AFC Tbilisi

21.05 (PT) g. 15:30 Karabach F.K. - Legia Warszawa

21.05 (PT) g. 18:00 Şahinbey B. S. - Vicenza Calcio

21.05 (PT) g. 20:00 AFC Tbilisi - Karabach F.K.

22.05 (SO) g. 11:00 Şahinbey B. S. - Karabach F.K.

22.05 (SO) g. 13:00 Legia Warszawa - AFC Tbilisi

22.05 (SO) g. 15:30 Vicenza Calcio - Karabach F.K.

22.05 (SO) g. 18:00 Şahinbey B. S. - AFC Tbilisi

22.05 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Vicenza Calcio

23.05 (ND) g. 16:00 Mecz o 3. miejsce

23.05 (ND) g. 18:00 Finał