Dzień pożegnań

Olek - 16 minut temu, *.tpnet.pl Legia powinna pogonić tego Uzbeka,bo nie gra a kasę bierze,podobnie Rusina i Muciego,ten Szabanow nie grał w u siebie ,bo ciągle kontuzjowany,te zimowe transfery to lipa,nie zasłużyli grać w Legii odpowiedz

kornel - 11 minut temu, *.centertel.pl @Olek: uspokój się troche, daj im szanse odpowiedz

placek ziemniaczany - 7 minut temu, *.play-internet.pl @kornel: dobrze mówi chłopaczek odpowiedz

Kielecki Sz.pieg - 19 minut temu, *.play-internet.pl Szczerze mówiąc szkoda tylko Gruzina.



Głównie dlatego, że zawsze jak go widziałem przy piłce to myślałem o pysznym chaczapurii po adżarsku. odpowiedz

Roma - 26 minut temu, *.lunet.eu Z wielką przyjemnością i szczerze podziękuję Astizowi- kawał historii. Z wielką przyjemnością pożegnam Gwilię - długo na to czekałem. odpowiedz

Lupus - 49 minut temu, *.centertel.pl Dopiszcie do listy pożegnań tego wspaniałego Jasura, nic Legii po nim, tylko się umartwia albo leczy. odpowiedz

Andreas - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Prawda jest taka że drewno Kuchy ma 7 bramek strzelonych, A nasi techniczni Wszołek Kapustka ledwie 3. odpowiedz

łubudubu - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl W siną dal! odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dzisiejszej nocy Shabanov z Jankiem Muchą zabalowali w Selavi,także nie wiem czy dotrą na dekoracje ???????? odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.plus.pl A kiedy pożegnanie prezesa odpowiedz

duch - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lewczuk w formie był świetny i napewno lepszy od wieteski któremu zdarzają sie dziwne babole lub przypadkowe kontakty z kolegami które konczą sie kontuzją

, Dużo złej gry Wieteski co do Lewczuka nie wiadomo dawno sie go oglądało w akcji potrzeba nam DOBREGO środkowego. A nie jakis szroty odpowiedz

jezus - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Lewandowski nadchodzi do Legii, to juz pewne info - pozdro dla niekumatych i dla tych kumatych tez i dla Pani Eli z warzywniaka odpowiedz

Lupus - 26 minut temu, *.centertel.pl @jezus: z tego co mi wiadomo Lewandowskiego Legia wykopała do Pruszkowa i to był jeden z największych błędów naszych skautów odpowiedz

FOREVER LEGIA - 14 minut temu, *.play-internet.pl @Lupus: Jeżeli myślisz,że Lewandowski grając w Legii,byłby w tym samym miejscu,co jest teraz,to......gratuluję samopoczucia.Popadł by w "nijakość". odpowiedz

Zbigniew - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Po co te komentarze ? Każdy trener ma swoją wizję zespołu i tylko on wie który z zawodników jest mu potrzebny a który musi odejść .My możemy sobie tylko po gdybać z racji swojej roli kibica .Normalne że jednych piłkarzy bardziej lubimy a innych mniej a jeszcze innych nienawidzimy .Nie daj Boże by to kibice mieli wpływ na ustalanie składu przed meczem . Są też tacy co by chcieli rządzić klubem , np; wybierać czy zwalniać prezesa lub trenera .Uchowaj Panie Boże .

odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Mahir Emreli z Karabachu i Joel Abu Hanna z Ługańska zagrają w Legii. Sprawy są dogadane. odpowiedz

MordaTyMoja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wolfik:

Mbappe nie zagra w Legii. Sprawa pewna odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @MordaTyMoja: A to na pewno. Podobnie jak Haland. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: Masz kolego więcej info na ich temat? Jaki poziom, może ktoś puścił farbę, jak grają, co w głowach mają? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Sądzę, że opowiednie informacje znajdziesz bez problemu. Temat jakiś czas już się przewijał, zatem informacji na ich temat jest sporo. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wolfik: A jakie jest Twoje zdanie? Będzie chleb z tych pieców? odpowiedz

Wolfik - 31 minut temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Naprawdę nie wiem. W dzisiejszych czasach to jak wróżenie z fusów. Najważniejsze, by byli gotowi do grania a nie do "odbudowy". Bo takich mam już dawno dość. odpowiedz

Leśny Dziadek - 25 minut temu, *.centertel.pl @Wolfik: Akurat oni grali, ale faktycznie zobaczymy. Sporo tez zależy od Czesia, żeby to wszystko poukładać. Jeżeli chodzi o mnie to ostatnia szansa dla całej ,,elity,, Legii, żeby to zagrało i wreszcie były puchary. W innym przypadku, już w nic nie uwierzę. odpowiedz

Ryba - 3 godziny temu, *.chello.pl Ja tam uważam że Lewczuk w formie lepszy niż WIetes i Jędza.. NO ale wiadomo wiek i kontuzje robią swoje. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Ryba : A nie uważasz, że powinniśmy poszukać 3 nowych stoperów...? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Lewego już mamy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: Hołownię? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Z innej strony, wcale się nie dziwię takim zachowaniom. Przecież do Legii sprowadza się ludzi ,,z łapanki,,. Nawet jeżeli istnieje lista transferową, to przy kompletnym braku funduszy, można śmiało wpisać na nią każdego, zarówno Lewego, jak i jakiegoś Żwirka z Muchomorkowa. Ani na jednego, ani na drugiego nas nie stać. Dopiero, gdy ktoś kogoś nie chce, albo chce, ale pozbyć się kłopotu (bo jego charakter jest jak wulkan przed erupcją), taki gracz wali do nas śmiało, w radosnych podskokach. Można się zastanowić nad młodymi Polakami, ale ci albo wyjeżdżają, albo kosztują sporo, np. Slisz. A mityczna akademia dopiero raczkuje, co nie znaczy, że zacznie przynosić efekty. Bo skąd brać młodych, skoro coraz więcej z nich gra w piłkę, ale na kompie. Poza tym mamy coraz większy niż demograficzny. Dlatego chyba trzeba będzie się pogodzić z obecną sytuacją, która dotyczy wszystkich klubów w Polsce, i być może nie tylko. Długi rosną, zobowiązania też, za piłkarzý płacą chore kwoty, podobnie z kontraktami. Wyścig szczurów trwa, a na końcu jest paszczęka kota... odpowiedz

Źródełko - 3 godziny temu, *.plus.pl Mam nadzieję, że w Źródle w czasie meczu będzie normalnie doping i atmosfera jak przed rokiem? Wbijacie bracia? odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Vesović i Gwilia nie powinni odchodzić za darmo. Odejście Cholowiaka to przyznanie się do tego, że jego transfer był bez sensu, mimo iż i tak grał lepiej niż ktokolwiek oczekiwał. Astiz, wiadomo. Lewczuk i Cierzniak świetna decyzja. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czym postawa Wszołka różni się od zachowania państwa Vesoviciów? W mojej ocenie niczym. Dostał ofertę, a teraz szuka nowego klubu, a może już znalazł i wali z Legią w pomidora? Szanujmy samych siebie, chociaż trochę. A jeżeli łaskawie wyrazi zgodę, to go przyjmą chlebem i solą, albo szampanem i kawiorem? Na pewno powinien dostać tę propozycję wcześniej, na pewno jest to profesjonalne z obu stron. Ale niech ktoś wreszcie zakończy ten cyrk, bo to jakiś totalny absurd się robi. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: Errata: nie profesjonalne odpowiedz

Luk - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Różni się tym, że nie obrabia Legii dudy na instagramie.Odejdzie to odejdzie.Swoje zadanie wykonał. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Luk: Niby masz rację, ok tym się różni, ale chodzi o wizerunek klubu. W obu przypadkach jest kiepsko. odpowiedz

MordaTyMoja - 2 godziny temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek: errata: nieprofesjonalne lub nie jest to profesjonalne ;) odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: tak pogrywać to on sobie może ale nie z największym klubem pilkarskim w Polsce. Po za kadrę meczową i tyle w temacie odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @MordaTyMoja: Dziękuję, zawsze miałem z tym problem - pisanie nie z czasownikami i przymiotnikami, razem czy osobno, i tak mi zostało:) odpowiedz

go ( L ) den - 3 godziny temu, *.orange.pl Wszyscy out,dobra decyzja klubu,szkoda tylko Veso...ale jak żona ma rządzić to bezsens..pytanie co z Wszolkiem.. odpowiedz

Legiony - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @go ( L ) den: patrz na boisko na charakter i umiejętności zawodnika. Najłatwiej pisać bzdury. Wszołek czy Kapustka nigdy nie będą mieli takiego serducha do gry. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dziękujemy za grę. Dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia.

LEGIA MISTRZ !!! odpowiedz

