Plus maja: Artur Jędrzejczyk

Legioniści w maj weszli jako mistrzowie Polski. W bieżącym miesiącu rozegrali trzy spotkania - z Wisłą Kraków, Stalą Mielec i Podbeskidziem Bielsko-Biała, ale nie miały one większego znaczenia. Najwięcej plusów zgromadził kapitan Artur Jędrzejczyk . "Jędza" w maju zgromadził dwie pozytywne oceny. Nasz kapitan grał bardzo pewnie i mocno przyczynił się do czystych kont jakie utrzymywała Legia w ostatnich spotkaniach. Drugie miejsce zajął kompan Jędrzejczyka z defensywy Mateusz Wieteska . "Wietes" poczynił znaczny postęp w ostatnich miesiącach. Artur Jędrzejczyk - 3 Mateusz Wieteska - 2 Andre Martins - 1 Bartosz Kapustka - 1 Bartosz Slisz - 1 Cezary Miszta - 1 Josip Juranović - 1 Mateusz Hołownia - 1 Rafael Lopes - 1 / 1 Ernest Muci - 1 Filip Mladenović - 1 Kacper Kostorz - 1 Tomas Pekhart - 1 Walerian Gwilia - 1

