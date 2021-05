Legia Warszawa ogłosiła pierwszy transfer. W przerwie meczu z Podbeskidziem, Joel Abu Hanna przywitał się z kibicami za pośrednictwem telebimu. Na zatrudnienie zawodnika rodem z Izaela zanosiło się od dłuższego czasu. Dziś stało się to faktem. Abu Hanna występował ostatnio w ukraińskiej Zorii Ługańsk. W Legii będzie grał z numerem 23.

Żmija - 56 minut temu, *.vectranet.pl Flagę haniora trzeba będzie poprawić ;) odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Jaka to pozycja? odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net Załamka. odpowiedz

akysz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl sio stąd! odpowiedz

zorientowany - 1 godzinę temu, *.stooldeer.us To jakaś rodzina haniora konfidenta? odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oj będzie Wieża Babel odpowiedz

Wukashi - 1 godzinę temu, *.orange.pl szalom! i powodzenia! odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kto to jest?! Kocur pejsaty???? odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.chello.pl Żyd i do tego Hanna. Nie będzie miał łatwo:D odpowiedz

Ja85 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Luk: nie jest Żydem tylko synem palestynczyka chrześcijanina i Niemki, który przyjął ofertę grania w kadrze Izraela. odpowiedz

Cult King Warsaw - 46 minut temu, *.amazonaws.com @Ja85: NO TO LUCKY odpowiedz

