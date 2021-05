Michniewicz o Abu Hannie

Niedziela, 16 maja 2021 r. 20:42 źródło: Legionisci.com

- Joel był z nami wczoraj na treningu w LTC i miałem okazję z nim porozmawiać. To bardzo otwarty chłopak, który mówi w kilku językach, więc na pewno nie będzie miał problemów komunikacyjnych - mówi Czesław Michniewicz o nowym nabytku Legii Joelu Abu Hannie.



- Mam dużo informacji na jego temat. To dla nas bardzo ciekawe rozwiązanie. To zawodnik lewonożny, a takich nigdy z wiele.



Izraelczyk Joel Abu Hanna podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.