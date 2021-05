Mistrzowska feta przy pomniku Syrenki

Komentarze (19)

Stary z żylety - 15 minut temu, *.centertel.pl Wstyd, to jest Legia? Psiarnia zrobiła to co chciała, w latach 90 byłaby pogoniona pod Wileniak, wstyd. Robią z nami co chcą, żenada. Wstyd mi za Was, serce boli. odpowiedz

Miazga - 38 minut temu, *.play-internet.pl Ej, zaraz zaraz. To pod pomnikiem nic nie bylo? Czyli dalem sie nabrac? Stalem na,darmo pare min? odpowiedz

X - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda że "psy" zepsuły fetę i zaraz po 22 zaczęli wyganiać kibiców... odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @X: co się działo ?? odpowiedz

Cult King Warsaw - 58 minut temu, *.amazonaws.com @X: RAZ W ROKU JAK BYŚCIE SIE BRACIA ZGRALI TO KAŻDEGO W BIAŁYM KASKU ZABRALI BY NA NOSZACH.... odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia Mistrz 19(16) !!! odpowiedz

Cynik - 3 godziny temu, *.inetia.pl Cieszcie się i bawcie, póki możecie bo od września cyrk corona wraca do miasta. odpowiedz

zawierciok - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Cynik : ...niestety prawda... chyba że wprowadzą podział na szczepionych, którym będzie wolno i resztę społeczeństwa odpowiedz

Lesny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @zawierciok: Nawet, gdy się wszyscy zaszczepią, będzie lockdown. Nadciąga okropna mutacja, z Marsa... odpowiedz

Ale po co to wszystko ? - 3 godziny temu, *.chello.pl Psy kręcily na lewo i prawo a Wy baranki szliscie dalej ..... Pozdrowienia odpowiedz

Tom - 3 godziny temu, *.centertel.pl Pacan jakich mało..



odpowiedz

hehe - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Cult King Warsaw: huligen odpowiedz

Tomek Mokotów - 3 godziny temu, *.chello.pl Dupą sobie psy mogły kręcić... każde zgromadzenie nagrywają, w razie zadymy identyfikują właśnie patrząc na takie nagrania.

Trzeba mieć sposoby by się nie dać złapać. No i co im da te nagranie skoro żaden pies nie oberwał w pysk, żadnej zadymy nie było i oprócz paru incydentów nic się nie działo... baranku. Na każdym meczu, w każdym autobusie, na co drugim skrzyzowaniu masz kamery. Noś maseczkę, to dobry sposób na nagrywanie odpowiedz

xteedy - 2 godziny temu, *.chello.pl @Cult King Warsaw : nie wracaj błagam, januszu odpowiedz

Cult King Warsaw - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @xteedy: JAK BY CO PALANCIE TO STASIEK JESTEM. odpowiedz

Wróć i pokaż jak solydny tokarz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Cult King Warsaw: Nie wiem o czym mówisz , wyszło dwuznacznie . Wypowiadaj się jaśniej . Ogólnie to jest czas odpoczynku , You understand ? odpowiedz

TGK - 2 godziny temu, *.233.221 @Cult King Warsaw:

Zawada to ty wariacie? odpowiedz

Cult King Warsaw - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @TGK: A TY KTO ?JA SZALONY FANATYK DO KOŃCA ŻYCIA! odpowiedz

c u L t - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Wróć i pokaż jak solydny tokarz: KUMASZ CZACZE? odpowiedz

