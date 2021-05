IV liga: Legia Ladies 27-0 Pogoń Siedlce

Rekordowe zwycięstwo w meczu ligowym zanotowały zawodniczki Legia Ladies, które wczoraj o godzinie 16 zagrały na bocznym boisku przy Łazienkowskiej z Pogonią Siedlce. Rywalki do meczu przystąpiły w osłabionym składzie - w zaledwie 9 osób na placu (w tym bramkarka). Spotkanie zakończyło się wygraną Legii 27-0. Po 12. kolejkach legionistki nadal plasują się na drugim miejscu w tabeli, z dwoma punktami straty do prowadzącego Jantara Ostrołęka. Za tydzień nasz zespół czeka wyjazdowe spotkanie z Ostrovią Ostrów Mazowiecka. fot. Woytek / Legionisci.com

Maniek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mają rozmach...... , dziewczyny, brawo. odpowiedz

Pacz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia gromi! Gratulacje dziewczyny. odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.virginm.net 27:0 ???!!! odpowiedz

Ja1916 - 3 godziny temu, *.onet.pl Przynajmniej nie odpuściły sobie przy 4:0, tylko grały dalej... odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Siedlce 100% Legia odpowiedz

Luk - 3 godziny temu, *.eurotel.cz @Kibic L: Widac po wyniku???? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 12 minut temu, *.chello.pl @Luk: A co ma wynik do tego????? odpowiedz

Tonnies - 11 minut temu, *.chello.pl @Luk:

a jestem przekonany że 100% Warszawianka odpowiedz

