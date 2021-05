Ługowski drugi w regatach o Puchar YKP Gdynia

Od czwartku do niedzieli odbywały się regaty o Puchar YKP Gdynia, będące pierwszymi eliminacyjnymi zawodami do Mistrzostw Świata i Europy w klasie Optimist. Wśród 169 młodych zawodników nie zabrakło żeglarzy Legii, z których najlepiej zaprezentował się Stanisław Ługowski, który ukończył regaty na miejscu drugim. Warunki pogodowe sprawiły, że odbyły się tylko cztery wyścigi. Lokaty pozostałych legionistów: 34. Pola Wdowiak, 48. Antoni Brzozowski, August Sobczak, 55. Zofia Brdulak, 85. Jan Muszyński, 87. Krzysztof Maksymowicz, 110. Wojciech Henryk Komenda, 111. Hubert Matz, 115. Paweł Włodarczyk, 144. Juliusz Bartczak.

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.