Polska na Euro 2020 bez legionistów

Prawda jest taka, że nikt kto w wieku 21-22 lat dalej gra w Ekstraklasie nie zasługuje na powołanie do reprezentacji. Gdyby prezentował odpowiedni poziom to by już został sprzedany do silniejszej ligi. Z całej ligi z Polaków chyba jedyny Świerczok prezentuje poziom reprezentacji. Piątkowski to już piłkarz Salzburga, kupiony przecież z Rakowa zimą, Puchacz i tak odpadnie jako najsłabszy obrońca (z resztą odchodzi do Niemiec więc też już w lidze nie zagra) a Kozłowski to jest w kadrze trochę na zachętę jako 17-latek (z resztą czy pojedzie na Euro czy nie to i tak latem pewnie pójdzie do mocniejszego klubu za kilka milionów euro). A Bogiem a prawdą to mistrzostwo Legia wygrała obcokrajowcami. Król strzelców Czech Pekhart, najlepszy pomocnik Brazylijczyk Luqi, dwóch najlepszych asystentów w kadrze to Serb Mladenović i Chorwat Juranović. Polacy w Legii odpowiadają głównie za obronę (bramka, obrońcy, defensywny pomocnik) a szczerze to tytuł wygraliśmy atakiem a nie obroną.

