Gwilia: Polubiłem kibiców i miasto

- Ciężko coś teraz powiedzieć. Spędziłem tu dwa lata, był to dla mnie bardzo dobry czas. Oddałem całe swoje serce, polubiłem kibiców i miasto. Wiem, że mam tutaj swój drugi dom i zawsze mogę przyjechać i będę dobrze powitany. Najważniejsze jest dla mnie, że dałem z siebie wszystko dla Legii. Ta drużyna zasługuje na bardzo dużo. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie osiągniemy europejskie puchary. Liga Mistrzów musi być tutaj każdego roku, myślę, że krok po kroku do tego dojdziemy - powiedział po meczu Walerian Gwilia . fot. Hugollek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

VALERIAN - 19 minut temu, *.play-internet.pl WARSZAWA DZIĘKUJE ZA CHACZAPURII PO ADŻARSKU odpowiedz

eduardo - 39 minut temu, *.249.78 Ten artykuł jest w dziale Koszykówka. Chyba Woytek pisał jeszcze na % odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ha ha ha lm z nim qrwa tego jeszcze nie grali odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.chello.pl artykuł rodem z wp... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czy on tej wypowiedzi udzielił trzeźwy? odpowiedz

