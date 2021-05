Koszykówka

Kamiński trenerem na kolejne trzy lata!

Poniedziałek, 17 maja 2021 r. 16:19 źródło: Legiakosz.com

Wojciech Kamiński będzie kontynuował swoją pracę w stołecznym klubie przez kolejne trzy lata. 47-letni szkoleniowiec podpisał nową umowę wiążącą go z Zielonymi Kanonierami do końca sezonu 2023/24.



Legia Warszawa pod wodzą trenera Wojciecha Kamińskiego zajęła 4. miejsce w minionym sezonie Energa Basket Ligi, co jest największym sukcesem klubu od 47 lat. Sezon zasadniczy warszawiacy zakończyli na drugim miejscu w tabeli będąc drużyną, która na własnym parkiecie była w stanie pokonać niemal każdego – legioniści odnieśli trzynaście zwycięstw w piętnastu rozegranych spotkaniach. Po bardzo udanym sezonie władze klubu zdecydowały się obdarzyć szkoleniowca jeszcze większym zaufaniem proponując mu długoletni kontrakt.



- Władze klubu zaoponowały przedłużenie współpracy, nową, trzyletnią umowę. Wszystko rozstrzygnęło się dosyć szybko. Praca w Legii bardzo mi się podoba, długo się nie zastanawiałem, razem z żoną podjęliśmy tę decyzję, to jest dla nas najlepsze miejsce. Cel mam ciągle ten sam – drużyna, którą prowadzę zawsze gra o zwycięstwo w każdym kolejnym meczu. Jesteśmy w trakcie budowy zespołu na kolejny sezon, rozmowy z zawodnikami się toczą, niedługo możemy spodziewać się pierwszych nazwisk. Chcę mieć zespół bardzo zbliżony do zeszłorocznego, czyli taki, który walczy, nie poddaje się, ciężko trenuje. Chcę pracować z ludźmi gotowymi do pracy, poświęceń – powiedział trener Wojciech Kamiński.



Wojciech Kamiński został trenerem Legii Warszawa 23 lutego 2020 roku, zastępując na tym stanowisku Tane Spaseva. Dotychczas pod wodzą tego szkoleniowca warszawianie rozegrali 42 mecze Energa Basket Ligi wygrywając 26 z nich.



- Bardzo pozytywnie oceniamy pracę trenera Wojciecha Kamińskiego, która trwa już półtora roku. Podjęliśmy decyzję, że trzyletnia umowa będzie stabilizacją pracy klubu pod względem sportowym. Kompletujemy nową drużynę, te prace trwają, już w najbliższych dniach planujemy ogłosić pierwsze nazwiska zawodników. Trener Wojciech Kamiński świetnie rozwija zawodników, ma wizję budowy składu i ma swój system gry, który się sprawdza na boisku – powiedział Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej Sekcji Koszykówki Legii Warszawa



Wojciech Kamiński karierę trenerską w seniorskiej koszykówce rozpoczął w 2002 roku, od prowadzenia Polonii Warszawa. Następnie pracował w Turowie Zgorzelec, ponownie w Polonii, Polpharmie Starogard Gdański, Rosie Radom, BM Slam Stali Ostrów Wlkp. i w niemieckim MBC Mitteldeutscher. Doświadczony szkoleniowiec ma w swoim dorobku wiele sukcesów. Prowadząc Polonię zdobył swoje pierwsze medale mistrzostw Polski (dwukrotnie brązowe) i po raz pierwszy występował również w europejskich pucharach (FIBA Europe League). Wraz z Rosą zdobył Superpuchar Polski i Puchar Polski (oba trofea w 2016), a także wywalczył wicemistrzostwo Polski (również w 2016 roku) i był finalistą Pucharu Polski (2015). Wraz z radomskim zespołem występował w FIBA Europe Cup i Basketball Champions League. W latach 2014-2019 był członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski u boku selekcjonera Mike'a Taylora. W 2014 i 2015 roku wybierany był najlepszym trenerem polskiej ekstraklasy. W 2019 roku wywalczył z BM Slam Stalą Ostrów Wlkp. Puchar Polski.