Gala Ekstraklasy: Cztery wyróżnienia dla legionistów!

Podczas Gali Ekstraklasy podsumowującej sezon 2020/2021 dokonano wyboru najlepszych zawodników i trenera trenera. Przedstawiciele Legii zgarnęli cztery z sześciu statuetek! Obrońcą sezonu został Filip Mladenović , pomocnikiem sezonu wybrano Luquinhasa , a napastnikiem sezonu Tomasa Pekharta . Piłkarzem sezonu został wybrany przez piłkarzy Ekstraklasy Filip Mladenović . Serdecznie gratulujemy! Statuetek nie otrzymali: Czesław Michniewicz , który był nominowany do nagrody trenera sezonu, Artur Boruc , Bartosz Kapustka i Josip Juranović . Bramkarz sezonu: Dante Stipica (Pogoń) Nominowani byli: Dominik Hładun (Zagłębie), Dusan Kuciak (Lechia), Frantisek Plach (Piast), Artur Boruc (Legia) Obrońca sezonu: Filip Mladenović (Legia) Nominowani byli: Kamil Piątkowski (Raków), Jakub Bartkowski (Pogoń), Josip Juranović (Legia), Benedikt Zech (Pogoń) Pomocnik sezonu: Luquinhas (Legia) Nominowani byli: Marcin Cebula (Raków), Filip Starzyński (Zagłębie), Mateusz Szwoch (Wisła Płock), Bartosz Kapustka (Legia) Napastnik sezonu: Tomas Pekhart (Legia) Kamil Biliński (Podbeskidzie), Mikael Ishak (Lech), Jesus Imaz (Jagiellonia), Jakub Świerczok (Piast) Trener sezonu: Marek Papszun (Raków) Nominowani byli: Czesław Michniewicz (Legia), Kosta Runjaic (Pogoń), Piotr Tworek (Warta), Waldemar Fornalik (Piast) Piłkarz Sezonu: Filip Mladenović (Legia) Nominowani byli: Tomas Pekhart (Legia), Jakub Świerczok (Piast), Dante Stipica (Pogoń), Kamil Piątkowski (Raków) Wyboru dokonali dziennikarze sportowi oraz przedstawiciele Ekstraklasy S.A. i PZPN: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń i Marcin Rosłoń z CANAL+, Szymon Borczuch i Sylwia Dekiert z TVP, Mateusz Rokuszewski z Weszło, Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego, Andrzej Janisz z Polskiego Radia, Piotr Koźmiński z Wirtualnej Polski, Michał Trela z Newonce.Sport, Jakub Kręcidło ze Sport.pl, Roman Kołtoń z Prawdy Futbolu, Przemysław Pawlak z Piłki Nożnej, Tomasz Smokowski z Kanału Sportowego, Sebastian Staszewski z Interii, Maciej Stolarczyk z PZPN oraz Wojciech Bajak z Ekstraklasa.org. Piłkarza sezonu wybrali wszyscy zawodnicy PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Bolo - 39 minut temu, *.chello.pl A co tam Puchacz robi? odpowiedz

Karol - 33 minuty temu, *.chello.pl @Bolo: odebrał statuetkę za turbokozaka, jedyne wyróżnienie dla piłkarza drezyny ;) odpowiedz

m57 - 32 minuty temu, *.chello.pl @Bolo: Puchacz robi HU HU, HU HU. odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Trzeba się zgodzić z wynikami głosowania. odpowiedz

Rafa(L) - 23 minuty temu, *.play-internet.pl @Ben: Wszystko się zgadza. Mam jedno ale. Dzisiaj w tym plebiscycie uczestniczyli praktycznie piłkarze z 1 trójki. I jak bramkarz z Pogoni mógł wygrać?. Chodzi mi o fakt piszczenia 4 goli z bezpośrednim rywalem (w tamtym czasie) odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia gra weselej i ładniej od Rakowa, z drugiej strony Legia ma znacznie lepszych grajków, więc ten Papszun może zasługuje na wyróżnienie. Dziwi mnie wybór Stipicy, Kuciak i Boruc znacznie lepsi. odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szczerze mówiąc, to zwycięzca w każdej kategorii wg mnie najbardziej zasłużył. Tez bym tak typował. odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gratulacje. Mladenovic najlepszym piłkarzem przy tylu błędach w obronie i ataku A zwłaszcza w ataku mógłby dołożyc z 5 bramek bo okazji było bez liku. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Andreas : weź rozbieg.....sciana może pomóc odpowiedz

Daszka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Andreas : zamieściłeś jeden z najbardziej dziwacznych wpisów na tym portalu. Cóż, niektórym kibicom nie sposób dogodzić.

Ps.: a może zdobądź się na więcej i rozwiń merytorycznie zaprezentowane przez Siebie zdanie. Być może byłoby o czym poczytać... odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Andreas : ale żeś popisał.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 43 minuty temu, *.centertel.pl @L: Ściana też może nie wytrzymać... odpowiedz

