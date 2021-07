Koniec serii meczów bez straty gola

Drużyna Czesława Michniewicza na zakończenie ubiegłego sezonu w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała wyrównała klubowy rekord meczów z rzędu z czystym kontem po stronie straconych bramek. W środę, oprócz zwycięstwa w pierwszym ważnym spotkaniu o fazę grupową Ligi Mistrzów, legioniści mogli pobić dotychczasowe osiągnięcie. Przed starciem z Bodo/Glimt liczba ta wynosiła siedem. Niestety mistrzowie Norwegii dwukrotnie zdołali pokonać Artura Boruca, więc w statystycznych kronikach ta ciekawostka zapisze się na równi z kilkoma z poprzednich lat. Taką samą serię Legia zanotowała w sezonie 1965/66, a składała się ona z 4 meczów ligowych i 3 pucharowych. 21.11.1965 - Lechia Gdańsk 0-2 Legia Warszawa (1/16 PP) 13.03.1966 - ŁKS Łódź 0-2 Legia Warszawa (1/8 PP) 20.03.1966 - Legia Warszawa 0-0 Śląsk Wrocław 27.03.1966 - Wisła Kraków 0-0 Legia Warszawa 03.04.1966 - Legia Warszawa 2-0 Zawisza Bydgoszcz 09.04.1966 - Legia Warszawa 1-0 Stal Rzeszów 13.04.1966 - Legia Warszawa 1-0 Szombierki Bytom (1/4 PP) bilans: 5 zwycięstw, 2 remisy, bramki 8-0 Z kolei ligowy rekord Legii bez straty gola wynosi 8 meczów. Obecna drużyna może go wyrównać już w najbliższej kolejce ligowej. Taki bilans "Wojskowym" udało się osiągnąć dwukrotnie. Najpierw w sezonie 1969/70: 30.11.1969 - Legia Warszawa 3-0 Ruch Chorzów 11.03.1970 - Legia Warszawa 1-0 Szombierki Bytom 25.03.1970 - Zagłębie Sosnowiec 0-0 Legia Warszawa 08.04.1970 - Legia Warszawa 2-0 GKS Katowice 26.04.1970 - Wisła Kraków 0-0 Legia Warszawa 10.05.1970 - Legia Warszawa 1-0 Odra Opole 13.05.1970 - Zagłębie Wałbrzych 0-1 Legia Warszawa 24.05.1970 - Legia Warszawa 2-0 Pogoń Szczecin bilans: 6 zwycięstw, 2 remisy, bramki 10-0 a następnie w sezonie 2011/12: 24.09.2011 - GKS Bełchatów 0-2 Legia Warszawa 02.10.2011 - Legia Warszawa 2-0 Wisła Kraków 16.10.2011 - Ruch Chorzów 0-1 Legia Warszawa 23.10.2011 - Legia Warszawa 2-0 Widzew Łódź 30.10.2011 - Lech Poznań 0-0 Legia Warszawa 07.11.2011 - Jagiellonia Białystok 0-0 Legia Warszawa 19.11.2011 - Legia Warszawa 3-0 Lechia Gdańsk 23.11.2011 - Legia Warszawa 3-0 Zagłębie Lubin bilans: 6 zwycięstw, 2 remisy, bramki 13-0 Trwająca ligowa seria meczów bez straty gola: 11.04.2021 - Lech Poznań 0-0 Legia Warszawa 18.04.2021 - Legia Warszawa 0-0 Cracovia 21.04.2021 - Piast Gliwice 0-1 Legia Warszawa 25.04.2021 - Lechia Gdańsk 0-1 Legia Warszawa 01.05.2021 - Legia Warszawa 0-0 Wisła Kraków 09.05.2021 - Stal Mielec 0-0 Legia Warszawa 16.05.2021 - Legia Warszawa 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała

