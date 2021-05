Pływanie

Rekord życiowy Kozakiewicza na ME na 100m klasycznym

Wtorek, 18 maja 2021 r. 07:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik sekcji pływackiej Legii Warszawa, Jan Kozakiewicz startował wczoraj przed południem w Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Legionistka w kwalifikacjach do półfinałów w konkurencji 100m stylem klasycznym ustanowił swój rekord życiowy - 1:00.38 min. Był to najlepszy (ex-equo) wynik jego grupy kwalifikacyjnej, ale wśród 66 startujących został sklasyfikowany na miejscu 21. - na trzecim miejscu listy rezerwowej.

Ostatecznie wszyscy zawodnicy sklasyfikowani wyżej w eliminacjach przystąpili do popołudniowych półfinałów i na tym zakończył się udział Kozakiewicza w tej konkurencji. Na niedawnych mistrzostwach Polski, gdzie zdobył złoty medal, nasz zawodnik miał czas 1:01.09 min. Najlepszy wynik w kwalifikacjach uzyskał Brytyjczyk, Adam Peaty - 58,26s. Z kolei ostatni zakwalifikowany do półfinałów, Szwed Erik Persson - 1:00.23 min. W półfinałach tylko trzech zawodników miało czas powyżej minuty.



Kozakiewicz będzie jeszcze startował na ME w Budapeszcie w konkurencji 50m stylem klasycznym, w której również podczas niedawnych MP zdobył złoto. Kwalifikacje do tej konkurencji odbędą się w najbliższy piątek, 21 maja o godzinie 10:17. Półfinały tego samego dnia o 18:58, a finał w sobotę o 18:18.