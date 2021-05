Koszykówka

Wyka na kolejne dwa lata w Legii!

Wtorek, 18 maja 2021 r. 12:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podkoszowy koszykarskiej Legii Warszawa, Dariusz Wyka podpisał nowy, dwuletni kontrakt z naszym klubem. Mierzący 209 centymetrów zawodnik, który występuje na pozycjach 4 i 5, w minionym sezonie bardzo udanie spisywał się w naszym zespole, który zakończył rozgrywki na miejscu czwartym. Po zakończeniu sezonu, Wyka miał oferty z kilku klubów EBL, ale wybrał propozycję Legii, w barwach której grać będzie jeszcze przez dwa kolejne sezony.



29-letni zawodnik przed przyjściem do Legii występował przez trzy sezony w Asseco Arce Gdynia, a wcześniej grał w drużynie Miasto Szkła Krosno. W barwach Legii rozegrał dotychczas 41 meczów. W Energa Basket Lidze zdobył 262 punkty (średnio 6,6) w ciągu 842:58 min. (śr. 21:04), zaliczył 283 zbiórki (śr. 7,1) i 40 bloków (śr. 1,0).



- Po rozmowie z władzami klubu i trenerem, szybko doszliśmy do porozumienia w kwestii nowej umowy zgodnie z którą będę grał w Legii przez kolejne dwa lata. Trener powiedział mi jak wyobraża sobie zespół na kolejny sezon, na pewno będziemy chcieli ponownie należeć do ścisłej czołówki Energa Basket Ligi. W Legii wszyscy mamy komfort pracy, to bardzo istotne dla każdego zawodnika, można tu liczyć na pomoc ludzi pracujących w klubie o każdej porze dnia i nocy. Ważnym aspektem są też europejskie puchary w których Legia ma zagrać. To dodatkowa motywacja, na pewno będziemy dawać z siebie wszystko, by zaprezentować się z jak najlepszej strony na arenie międzynarodowej - powiedział Dariusz Wyka po podpisaniu nowego kontraktu z Legią.