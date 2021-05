Klepacka przez kolejny sezon wspierana przez PGE

Zofia Klepacka, zawodniczka sekcji żeglarskiej Legii Warszawa, przedłużyła o rok współpracę z PGE i będzie wspierana przez Polską Grupą Energetyczną przez kolejny sezon. Legionistka co roku plasuje się w ścisłej czołówce rywalizacji w klasie RS:X w Europie i na świecie, a ostatnio również klasie iFoil. W lipcu Klepacka będzie walczyła o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w klasie RS:X. - Praktycznie wszystkie plany na ten rok podporządkowane są pod najważniejszą imprezę sportową tego roku, a więc Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Wierzę, że wsparcie PGE Polskiej Grupy Energetycznej pozwoli mi na dobre przygotowanie się do olimpijskich zmagań - powiedziała Zofia Klepacka. W ramach współpracy zawodniczka będzie eksponowała logotyp PGE na sprzęcie sportowym, w tym na żaglu, podczas treningów i zawodów.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.