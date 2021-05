Pereira asystentem Dowhania

Legia Warszawa potwierdziła, że Portugalczyk Ricardo Pereira będzie pełnił rolę szefa szkolenia bramkarzy w Akademii Piłkarskiej Legii i dołączy do sztabu trenerskiego Legii Warszawa jako asystent trenera Krzysztofa Dowhania. Ricardo Pereira pracował w Legii jako trener bramkarzy w latach 2018-2019 za kadencji Ricardo Sa Pinto . Pracował wówczas z Radosławem Majeckiem, Arkadiuszem Malarzem, Radosławem Cierzniakiem i Cezarym Misztą.

Rambo - 51 minut temu, *.centertel.pl Kudłatyyyyyy... ;) odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest ten słynny Kudłaty ?? :) odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Z tego co kiedyś fawno temu czytałem to na prawde bardzo dobry trener bramkarzy w Portugalii był ale moge sie mylic. Trzebalo by poczytać gdzies o nim hihi odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl dobrze, niech się uczy od Dowhania! ; ) odpowiedz

Zdzicho - 4 godziny temu, *.16.195 Jaka funkcje pelni Jano Mucha? odpowiedz

xxx - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Zdzicho: kibica odpowiedz

grygi - 3 godziny temu, *.chello.pl @Zdzicho: Mucha odleciał za wybryki nocne odpowiedz

Majkel - 3 godziny temu, *.plus.pl @Zdzicho: płyny w nocy przyniósł z takim drugim i zamiast tej droższej reklamówki wziął zwyklą przezroczystą. To go zgubiło bo został obczajony. odpowiedz

