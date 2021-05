Poprawa nie trafi do Legii

Wtorek, 18 maja 2021 r. 15:01 Woytek, źródło: Śląsk Wrocław

Konrad Poprawa przedłużył umowę ze Śląskiem Wrocław. Od kilku tygodni media informowały o zainteresowaniu Legii obrońcą wrocławian. Zawodnikowi wygasała umowa z klubem i mistrzowie Polski chciał skusić zawodnika do przejścia na Łazienkowską.



Rozmowy nie zakończyły się jednak sukcesem. Poprawa zdecydował się podpisać nowy kontrakt ze Śląskiem obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku.



- Bardzo się cieszę, że związałem się ze Śląskiem Wrocław na kolejne lata. To dla mnie ważne miejsce i niezwykle doceniam czas spędzony w klubie. Rozwinąłem się tutaj nie tylko jako piłkarz, ale przede wszystkim jako człowiek. Trener Jacek Magiera obdarzył mnie zaufaniem, a ja chciałbym mu się odwdzięczyć, pokazując się z jak najlepszej strony zarówno podczas każdego treningu, jak i meczu – powiedział zawodnik po podpisaniu nowej umowy.